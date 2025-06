Hoćete smještaj za Thompsonov koncert u Zagrebu? Za dvije noći trebate izdvojiti 'samo' 1200 €

Dok Marko Perković Thompson priprema spektakl na Hipodromu, vlasnici stanova i soba pripremaju cjenike. Oglasi na Facebook grupama niču svaki dan, a sa svakim novim oglasom, dižu se i cijene smještaja koje su ponegdje otišle nebu pod oblake. Neki su odlučili zaraditi za jedan vikend u Zagrebu pa je tako jedan oglas posebno šokirao obožavatelje Thompsona koji planiraju doći na veliki zagrebački koncert.

'Stan 85m2 u centru, rezidencijalni dio grada, tri sobe, dva balkona s pogledom na prirodu, opremljena kuhinja (perilica suđa, hladnjak, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu, aparat za kavu), kupaonica s tušem, parkirno mjesto. Osigurana posteljina i ručnici. 1200 eura / 2 noći. 4. do 6.7.2025. ( petak do nedjelje, 2 noći)', stoji u oglasu.

'Živim u Zgarebu i ne vjerujem koliko poganih ljudi ima', 'Bolesno pohlepno', 'Jel može za 12000 eura?', neki su od komentara ispod objave.

Nešto dalje, u Velikoj Gorici, jedan korisnik nudi kat kuće u mirnoj četvrti. '2 spavaće sobe, dnevni boravak, kupaonica, potpuno opremljena kuhinja, TV, klima, Wi-Fi, parkirno mjesto', piše korisnik i tvrdi kako je smještaj idealan 'za ekipu koja dolazi na koncert i želi udoban smještaj u blizini'. Kapacitet je pet osoba, a za noćenje od 4.7. do 5.7. korisnik traži čak 1500 eura.

Neki su se zgrozili: 'Je li cijena s režijama ili bez?', 'Simbolična cijenna, da je manje izgledalo bi kao poklon', 'Pohlepa vaša svagdašnja! Sramota', 'Karta 20 eura, noćenje 1500 eura'.

'Nedostaje ti nedjelja. Gdje će ljudi poslije koncerta ako ti samo naplaćuješ od petka do subote? A tada nije koncert još počeo', pitala se jedna korisnica, a drugi komentirao cijenu: 'Tako je, treba tako. Kad Dalmatinci udaraju cijene za smještaj i to u trajanju tri mjeseca, zašto ne bi i mi ovdje barem za jedan dan'.

U Dubravi, jednokrevetna soba studentske kuće ide za 170 eura po noći, dvokrevetna soba za 300 eura, dok apartman skače na 500 eura po noći. Ističu kako je sve potpuno namješteno i da je tramvaj tri minute hoda od samog smještaja.

Na Črnomercu se iznajmljuje dvosobni stan 62 m2, kapaciteta za tri do pet osoba te je osiguran i parking. Cijena za dvije osobe je 120 eura po noći, dok za tri do pet osoba 50 eura po osobi noć. Na Knežiji se iznajmljuju dvije sobe u četverosobnom stanu i to isključivo za dvije ženske osobe. Cijena je 60 eura po noći, a korisnica tvrdi kako je Hipodrom udaljen deset minuta automobilom.

Iznamljuje se i apartman između Trga žrtava fašizma i Branimirove tržnice. Stan je udaljen 15-tak minuta pješačenja od Glavnog kolodvora odakle se može na busnu liniju i odvesti do Hipodroma. No, posebno se ističu detalji smještaja.

'Stan je novouređen sa velikom spavaćom sobom i dnevna manja ima kauč, stane 4 osobe. Soba je opremljena sa brzim optičkim internetom, velikim TV-om, radni stol sa printerom, queen size bračni krevet sa memorijskom pjenom i LED ukrasnim svijetlima, fitness sprave, sportska oprema, stolne igre... dakle za svakog ponešto', stoji u oglasu. Cijena? 430 eura za dvije noći. Oglas zaključuje: 'Fotke pričaju priču'. I to kakvu!

'Nudim stan u najam 125 m2, tri spavaće sobe i boravak (sedam osoba), parking mjesta osigurana, Prečko-Vrbani', počinje oglas na Facebooku. Korisnica nudi i mogućnost dolaska dana ranije, a za period od 5. do 6. srpnja traži 700 eura po noći. Na Savskoj, blizu Hipodroma, stan za četiri osobe ide za 400 eura, dok se na Donjim Sveticama nudi opcija od 230 eura za tri noćenja. Neki bi rekli 'prava bagatela', s obzirom na ostatak ponude.

No, dosta oglasa nema jasno navedenu cijenu nego se ista dogovara u nastavku rezervacije smještaja putem poruka ili poziva. Osim stanova, neki nude i najam parkirnih mjesta.

'Imam dva sigurna parkirna mjesta blizu Avenue malla. 50€ po mjestu za dan. Imate max. 10min pjesice do hipodroma. I dalje jeftinije nego Avenue Mall garaža', piše u oglasu. Podsjetimo, trgovački centar ponudio je dnevne karte u iznosu 80 eura na sam dan koncerta.