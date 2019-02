Hodočasti po sudovima: Mačak od kirurga traži 148.000 kuna

Nakon što je sredinom rujna prošle godine svjedočio u slučaju Adonisa Ćulibrka Boytronica (48) iz grupe E.T. i bivše pjevačice Sare Elene Menkovske (28), stilist Marko Grubnić (36) nastavio je 'hodočašćenje' po zagrebačkim sudovima. Prošle je godine na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu podignuo tužbu radi isplate novca.

[video: 1204081 / Marko Grubnić tuži kirurga za 148.000 kuna]

Grubnić je parnični postupak pokrenuo protiv plastičnog kirurga Brune Cvjetičanina (40) koji Modnom Mačku navodno duguje 148.000 kn. Naime, Grubnić je, tvrdi, Cvjetičaninu posudio 220.000 kn. Novac mu je bio potreban za kupnju stana, a plastični kirurg je u prosincu 2017. godine, prema Grubnićevim tvrdnjama, vratio tek trećinu iznosa te se obvezao što prije vratiti ostatak novca.

Kako stoji u tužbi, stilist nije imao razloga sumnjati u to da Cvjetičanin neće vratiti ostatak iznosa s obzirom na to da su privatno bili u bliskim odnosima, no doktor se od lipnja 2018. godine nije javljao na telefonske pozive, a Grubnića je blokirao na svim mobilnim aplikacijama preko kojih su se čuli. Grubnić i Cvjetičanin nisu potpisali nikakav ugovor o zajmu. Iako nam doktor nije odgovarao na telefonske pozive, zbog toga jer je hrvatsku adresu zamijenio onom u inozemstvu, javila nam se njegova odvjetnica Mirela Turkalj Fresl.

- Istina je, tužba je podnesena, ali isto tako je istina da duga zapravo nema. To ćemo i dokazati na sudu - izjavila je Fresl.

Javio nam se i Modni Mačak, no bio je britkog jezika.

- Ne želim ništa komentirati, ali sve je okej - iskomentirao je Grubnić.

Foto: Instagram

A bez komentara je bio i prošle godine, kad se našao na meti dva fotografa koji su ga optužili da je uzimao njihove fotografije, fotošopirao ih, a zatim ih na Instagramu objavljivao kao svoje. Na fotografiji se vidi pogled na Dubai, u kojemu je navodno Grubnić boravio kad je fotografija uslikana.

Kasnije se Marko javio i objasnio o čemu je riječ.

- Uvijek koristim filtere i profesionalne fotoaparate. Nekad na put sa sobom vodim fotografa jer volim da sve izgleda savršeno - objasnio je jednom prilikom Modni mačak.