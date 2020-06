Hohnjec: Dobila sam crkveno poništenje braka. Nakon izlaska iz zatvora pala sam u depresiju

Bivša manekenka i sestra ritmičke gimnastičarke Stefany Hohnjec, sa sad već bivšim suprugom Josipom Nikićem dospjela je u javnost zbog tragedije na proslavi njezina rođendana 13. listopada 2012.

<p>On je zatražio civilni razvod. Ostavio me na cjedilu kad mi je bilo najgore. Razveli smo se kad je bilo suđenje u vezi moje pokojne prijateljice. Potom sam pokrenula crkveni razvod jer naš brak više nije imao smisla. Kad smo se vjenčali, bili smo mladi i ludi. I Bogu hvala, dobila sam crkveni razvod, kaže nam <strong>Matea Hohnjec</strong> (32).</p><p>Bivša manekenka, sestra ritmičke gimnastičarke i nekadašnje Miss sporta <strong>Stefany Hohnjec </strong>(34), sa sad već bivšim suprugom <strong>Josipom Nikićem</strong> (37) iz Mostara dospjela je u javnost zbog tragedije na proslavi njezina rođendana 13. listopada 2012. U stanu koji je dijelila s Nikićem od posljedica droge preminula je njihova susjeda, 18-godišnja<strong> Tea Drakulić</strong>.</p><p>Matea je dobila godinu dana zatvora, a Nikić dvije godine i dva mjeseca. Uoči odlaska u zatvor izjavila je da je to “jedina svijetla točka koja će joj pomoći da se udalji od svega”. Nakon izlaska iz zatvora dugo se borila s depresijom. Tražila je i psihijatrijsku pomoć, no lijekovi joj, tvrdi Matea, nisu pomogli. Okrenula se vjeri.</p><p>- Moja sestra Stefany počela se preobraćivati i bivša šogorica je isto u vjeri. I ja sam počela ići na duhovne obnove. Malo sam se raspitala o crkvenom razvodu. U četiri godine braka nismo imali djece, a htjela bih opet biti žena, kao i majka. Promijenila sam stil života. Kad sam došla na Kaptol, rekli su mi da imam argumente za proglašenje ništavnosti braka. Kad smo se oženili, bio je napušen, iako se neću ni ja praviti svetica. Drugo, maltretirao me. I treće, neplodan je. Zbog svega toga dobila sam crkveni razvod - govori Matea.</p><p>Crkveno se rastala prije pet godina, no nije pričala o tome javno. Proces crkvene rastave trajao je nešto više od godinu dana. Nikić se nije žalio na presudu. Tad je, priča Matea, bio u zatvoru.</p><p>- Kad sam podnijela zahtjev za razvodom, sreli smo se. Rekao mi je: ‘Dobro, dat ću ti crkveni razvod’. Sve je išlo bez njega. Sretna sam jer je to sad iza mene - govori Matea, koja danas živi u Istri.</p><p>Kaže da još nije našla muškarca svog života za kojega bi se opet udala.</p><p>- Molim se, redovito idem u crkvu, ispovijedam se i pokušavam živjeti bez grijeha. Ne vidim se s nekim tko ne vjeruje u Boga. Samo dragi Bog mi može poslati muškarca. Želja mi je da budem žena i majka kao moja draga sestra - zaključila je Matea. </p>