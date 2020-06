Holivudska glumica dobila je drugo dijete s novim partnerom

Prošle je godine Michelle otkrila kako je u novom partneru Thomasu Kailu pronašla istinsku ljubav, za kakvom je tragala još od veze s glumcem Heathom Ledgerom koji je preminuo 2008. od posljedica predoziranja.

<p>Glumica <strong>Michelle Williams</strong> (39) rodila je svoje drugo dijete, kojeg je dobila sa svojim zaručnikom, producentom T<strong>homasom Kailom</strong> (42), prenosi magazin People. Par se u tajnosti zaručio, a spol dijete nisu zasad otkrili. </p><p>Williams se kao mlada glumica proslavila svojim angažmanom u popularnoj teen seriji 'Dawson's Creek', a zatim je nanizala nekoliko sjajnih uloga u filmovima 'Manchester by The Sea', 'Blue Valentine', 'My Week With Marilyn', kao i 'Brokeback Mountain', u kojem je glumila s preminulim Heathom Ledgerom, s kojim ima 14-godišnju kćer Matildu. </p><p>Četiri je puta nominirana za prestižni zlatni kipić za svoje glumačke performanse, no još nijednom nije osvojila Oscara. Osvojila je zato dva Zlatna globusa, a priliku je na pozornici iskoristila da progovori o odnosu prema ženama u Hollywoodu. </p><p>Prošle je godine Michelle otkrila kako je u novom partneru Thomasu Kailu pronašla istinsku ljubav, za kakvom je tragala još od veze s Ledgerom koji je preminuo 2008. od posljedica predoziranja. Čini se da njezin bivši muž, glazbenik <strong>Phil Elverum</strong> (42), od kojeg se prošle godine razvela ipak nije bio onaj pravi. </p>