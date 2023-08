Holivudska ljepotica glume se odrekla zbog obitelji: 'Dala sam život javnosti, ne nedostaje mi'

Bila je san mnogih muškaraca. Nosila je 2013. titulu najplaćenije glumice u kategoriji iznad 40 godina. Onda, godinu kasnije, povukla se iz filmske industrije i posvetila odgoju kćeri i obitelji. Da, riječ je o Cameron Diaz. Slavna Amerikanka danas puni 51 godinu, a iza sebe ima brojne zanimljive anegdote.

POGLEDAJTE VIDEO:

Težak početak karijere

Cameron Diaz bila je siromašna tinejdžerica na početku svoje karijere 90-ih. Otišla je od kuće na 16. rođendan kako bi se probila u svijetu showbiza. Radila je na početku kao fotomodel i manekenka, a čak je pet godina živjela na različitim lokacijama diljem svijeta. Sve se promijenilo 1994., kada je bez ikakvog glumačkog iskustva uspjela dobiti ulogu u filmu 'Maska'.

Foto: PROFIMEDIA

Zaradila imidž slatke djevojke iz susjedstva

Diaz je u 'Masci' glumila s komičarom i glumcem Jimom Carryjem (61). Nakon nekoliko uloga u niskobudžetnim i nezavisnim filmovima, popularnost joj je ubrzano počela rasti 1998. Te je godine zasjala u komediji 'Svi su ludi za Mary' s Benom Stilerom (57) te je izgradila imidž slatke djevojke iz susjedstva.

Vrhunac slave 2000-ih

Nakon komedije 'Svi su ludi za Mary', glumila je u filmskim hitovima 'Shrek', 'Charliejevi anđeli', 'Kill Bill' i 'Nebo boje vanilije'. Vrhunac slave doživjela je ranih 2000-ih, kada je postala jedna od glumica s holivudske A-liste. Godine 2013. proglašena je najplaćenijom glumicom starijom od 40 godina. Već je tada počela drastično manje snimati kako bi se mogla više posvetiti privatnom životu.

Foto: Simon Mein

Povukla se zbog obitelji

Ipak, Cameron se povukla iz javnosti kada je upoznala Benjija Maddena (44) iz benda Good Charlote. Američki glazbenik potaknuo ju je da svijetla reflektora potpuno izbaci iz svakodnevice te se posveti obiteljskom životu.

Prije njega ljubila je mnoge holivudske frajere, Justina Timberlakea, Jareda Letoa, Matta Dillona, ali i Alexa Rodrigueza, no niti jedan ju nije uspio odvesti pred oltar osim Maddena.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Vijest o djetetu skrivala od javnosti

Posljednju ulogu utjelovila je u filmu 'Annie' 2014. Nakon toga moglo je se ponekad vidjeti na kalifornijskim ulicama. Ipak, mnogima je najveći šok bio 3. siječnja 2020. Tog je dana otkrila na Instagramu kako su ona i suprug, za kojeg se udala 2015. u Los Angelesu, dobili kćer Raddix Chloe Wildflower.

Malena je na svijet stigla putem surogat majke 30. prosinca 2019. godine, a za nju, pisali su strani mediji, nisu znali niti bliski ljudi paru.

Foto: Instagram/kerolaychaves

'Uopće mi ne nedostaje gluma'

Koliko je Cameron zadovoljna svojim životom, ispričala je u intervjuu za InStyle 2019. Objasnila je da je dovoljno dugo bila u centru pažnje i da je jako sretna što su ti dani iza nje.

- Na svojoj sam koži počela doživljavati svjetsku slavu kad sam imala 22 godine, a to je bilo prije 25 godina. To je jako davno. Gledam na to na način da sam više od polovice svog života dala javnosti. Mislim da je u redu da uzmem vrijeme za sebe, reorganiziram se i odaberem kako se želim vratiti - rekla je te dodala:

- Uopće mi ne nedostaje gluma. Trenutno sam fokusirana na zdravlje i sve to. No, što god da radim ili ću raditi, to mora biti sa strašću, nešto što me veseli i nešto što mi neće biti teško.

Ipak se predomislila

- Jamie Foxx, samo me ti ponovno možeš dobiti u akciju. Jedva čekam! Bit će super - napisala je u kolovozu 2022. na Instagramu i oduševila brojne obožavatelje koji su posljednjih osam godina strpljivo čekali da se vrati glumi.

Foxx i Diaz sprijatelji su se u filmu 'Annie', u kojem je ona posljednje glumila. Da će zajedno glumiti u akcijskoj komediji 'Back In Action', potvrdio je i Netflix. Film je, prema pisanju stranih medija, nedovršen zbog Foxxove hitne medicinske pomoći, a njegova premijera trebala bi biti 2024. godine. Točan datum trenutačno je nepoznat.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Glumica u slobodno vrijeme voli igrati poker, a ponekad posjeti neki kasino. Omiljena serija joj je 'The Real Housewives of New Jersey', a obožava i sve vrste životinja. Koliko gaji ljubavi prema njima, dokazuje i činjenica da je u djetinjstvu razmišljala o radu u zoološkom vrtu.