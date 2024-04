Holivudske zvijezde pjevale su ABBA-ine pjesme na Visu, a u njihovom muzeju je figura Seve

Eurosong 1974., onaj na kojem je slavila švedska pop skupina ABBA s hitom "Waterloo" koji se i danas rado pjeva, zaista je splet neobičnih okolnosti. Natjecanje je tad bilo u engleskom Brightonu, iako je godinu ranije pobijedio Luxembourg, i to drugi put zaredom.

Državici između Nizozemske i Belgije bilo je preskupo dvije godine organizirati natjecanje, pa je izazov prihvatila Velika Britanija. Bio je to 19. Eurosong, natjecalo se 17 zemalja, a tjednima koji su mu prethodili jedan je od favorita bila Francuska. No svega četiri dana prije natjecanja preminuo je tadašnji predsjednik Georges Pompidou, pa su se Francuzi povukli s natjecanja.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION.

Kad je natjecanje završilo, pobjednik je bio očigledan. Švedska četvorka, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad, oduševila je publiku diljem Europe plesnom "Waterloo", a drugo je mjesto zauzela Talijanka Gigliola Cinquetti. Jugoslaviju je predstavljala grupa Korni s pjesmom "Generacija '42". Tad dvije godine stara grupa ABBA pobjedom u Brightonu je ostala zapisana u povijesti pop kulture. Otvorila su im se vrata na svjetskoj pozornici, a ubrzo su počeli nizati hitove na radijskim top ljestvica i u Europi i u SAD-u.

Iako danas evergreeni, ABBA-ine pjesme su svojevrsni revival doživjele 2008., kad je u kina stigao mjuzikl "Mamma Mia!" nazvan prema njihovu ogromnom hitu iz 1975. Priču na bajkovitom grčkom otoku uprizorila je holivudska krema - Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård..., a film su obilježili omiljeni hitovi koje je ABBA pjevala 70-ih - "Super Trouper", "Lay All Your Love On Me", "Dancing Queen"... Iako grupa u filmu nije spomenuta, Benny i Björn pojavili su se u vrlo kratkim scenama.

Foto: matija habljak/Pixsell

Deset godina nakon uspješnice stigao je i nastavak. "Mamma Mia: Here We Go Again" nama je ipak poseban jer su ga 2017. snimali na Visu. Naš otok "glumio" je grčki otok izmišljenog imena Kalokairi. Na pitoreskni otok stigle su zvijezde originalnog filma Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Andy Garcia i njihovi mlađi kolege.

- Iako zazire od fotografiranja na ulici, Brosnan se rado podružio s fanovima koji mu prilaze - rekli su nam tada lokalci o Jamesu Bondu, koji je na Vis poveo i suprugu Keely Shaye Smith. Kako su pisali na portalu Travel and Leisure "ponekad je zamjena bolja od originala" - Vis je nadmašio očekivanja publike i stavio ga na radar turista sa svih krajeva svijeta. O Visu su se raspisali i The Guardian te mnogi strani mediji, a i danas se nude obilasci lokacija na kojima je redatelj Ol Parker snimao "Mamma Miju". Na setu je bilo angažirano više od 270 hrvatskih filmskih djelatnika i statista, a producenti su bili izuzetno zadovoljni iskustvima sa snimanja u Hrvatskoj.

Foto: matija habljak/Pixsell

- Vis je toliko mali a tako divan otok koji nas je skroz obuzeo. Ljudi su toliko srdačni i dragi, ma oduševljeni smo. Imao sam veliku tremu jer sam radio s velikim imenima poput Cher, ali sam se pravio da imam puno samopouzdanja i glumio da znam što radim pa je sve dobro prošlo. Čak su Brosnan, Firth i Andy Garcia stajali u redu da se fotografiraju s njom - rekao je redatelj 2018., kad je "Mamma Mia 2" imala premijeru na 65. Pulskom filmskom festivalu.

U Stockholmu od 2013. postoji i ABBA-in muzej u kojem su izloženi kostimi, instrumenti, pokloni, pisma obožavatelja i sve ostalo vezano uz omiljene Šveđane. U predvorju muzeja su i figurice ostalih natjecatelja s bivših Eurosonga, a među njima se našla i Severina. "Barbika" Seve nosi kratku crvenu haljinicu - onakvu kakvu je nosila kad je 2006. pjevala "Moju štiklu".

Foto: čitatelj/24sata

ABBA se ponovno našla u središtu pozornosti nakon Eurosonga prošle godine. Pobjeda Loreen i njezine pjesme "Tattoo" značila je da sljedeće natjecanje organizira Švedska. Igrom slučaja, upravo ove godine ABBA slavi 50. rođendan, a obožavatelji su se odmah razveselili i postavili očigledno pitanje - hoće li i ABBA nastupiti u Malmöu. No članovi grupe nemaju želju ponovno zapjevati na Eurosongovoj pozornici.

Foto: dpa/pixsell

Ipak, Šveđani će dati sve od sebe da proslave obljetnicu pobjede svoga najpoznatijeg benda, a Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid mogli bi se pojaviti u obliku holograma kao na turneji ABBA Voyage 2022. Odgovore na brojna pitanja produkcija još nije dala, a hoće li hologramske projekcije članova benda zaista otpjevati "Waterloo" - saznat ćemo u svibnju.

POGLEDAJTE VIDEO: ČEKIĆ JE PRAVA STVAR ZA TRENING