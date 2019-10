Holivudski žigolo: 'Bilo je dosta nazvati ga i organizirati orgije'

U nedjelju u svom domu umro je Scotty Bowers koji je šezdesetih u SAD-u bio holivudska muška madame. Tajna njegova uspjeha bila je apsolutna diskrecija, sve do 2012. kada je objavio opsežnu biografiju. Bowers je bio padobranac u Drugom svjetskom ratu, borio se u Guadalcanalu i Iwo Jimi, poslije rata zarađivao je kao konobar i šanker u vilama bogatih i slavnih.

Preselio se u Los Angeles i zaposlio na benzinskoj postaji na Hollywood Boulevardu. Da mu se otvara novi svijet, shvatio je kad se pred njim zaustavio automobil s muškarcem srednjih godina. Iz njegova pogleda odmah je shvatio što želi: bio je to Walter Pidgeon, zvijezda filmova 'Kako je zelena bila moja dolina' i 'Gospođa Miniver', holivudski simbol pravog mužjaka, koji se, međutim, nije zanimao samo za žene. Brzo su se povezali, a Scotty je još brže shvatio pravila igre. Mušterije poput Pidgeona nisu tražili stalne partnere, nego usputne veze sa što više različitih, po mogućnosti mlađih heteroseksualnih muškaraca.

Prije sedam godina izašla je knjiga, a nakon toga je snimljen i dokumentarac o čovjeku koji je namještao seksualne partnere velikim zvijezdama, a s većinom je i on sam imao seksualne odnose.

Tajna njegova uspjeha bila je mala crna knjižica s imenima i telefonskim brojevima muškaraca i žena koji su bili spremni na svakakve usluge. Bilo je dovoljno nazvati Scottyja i organizirati orgije po želji. Svoje usluge nije naplaćivao, ali njegovi klijenti jesu. Uvijek se znalo tko što voli i u tim podvođenjima nikad nije bilo slučajeva nasilništva, krađe ili ucjena.

Zapravo je to bio hrabar i rizičan pothvat u razdoblju kad je prostitucija bila kažnjiva, a veze s osobama istog spola mogle su dokrajčiti nečiju karijeru. Naime, Scotty je bio i u vezama s celebritijima, kako sa ženama, tako i s muškarcima. Prvi seksualni kontakt imao je još kao dječak sa starijim susjedom, no kad su ga pitali je li ga zlostavljao pedofil, on je odgovarao: 'Ne, to je bilo predivno iskustvo'. Kad mu se obitelj preselila u Chicago, zarađivao je raznoseći novine i usput seksualno zadovoljavao katoličke svećenike, čini se, ne baš s puno entuzijazma jer je u tom razdoblju - a imao je tek 15 godina - shvatio da ga podjednako privlače i cure. Uostalom, prvi orgazam doživio je sa ženom.

Scotty je nazvao nekolicinu svojih prijatelja iz marinaca, nitko od njih nije bio gay, ali 20 dolara napojnice teško se u to oskudno poratno doba moglo odbiti. Tako je počela njegova karijera dobronamjernog svodnika, za početak su koristili zahod na benzinskoj postaji, a kad je znanac zamolio vlasnika da u blizini može parkirati prikolicu koja mu privremeno nije trebala, posao se gotovo profesionalizirao: u njoj je teško bilo dobiti termin, jer je postala poprište heteroseksualnih, homoseksualnih i lezbijskih odnosa. Policiji je bilo sumnjivo zašto upravo ta benzinska postaja uvijek ima najviše mušterija, no Scotty je to objašnjavao 'kvalitetom usluge'.

Potom je počeo ulaziti u svijet bogatih i slavnih. Tako je upoznao skladatelja Colea Portera koji je bio oženjen, ali je živio odvojeno od supruge. On je tijekom jedne večeri znao oralno zadovoljiti 15 mladića koje bi mu pribavio Scotty. Ne može se izostaviti ni glumac Randolph Scott, s kojim je neko vrijeme i živio, a bili su najpoznatiji hollywoodski gay par koji su ostavljali na miru i najozloglašeniji tračeri. Scotty je s njima prakticirao seks u troje, a Randolph mu se puno više sviđao jer je bio spreman na svakojake usluge: nije mu bilo teško odbaciti ga u sitne sate autom kući iako je vožnja trajala četiri sata.

Laurence Olivier i Vivian Leigh bili su poseban slučaj. On je preferirao seks u troje, muškarac je morao biti posebno obdaren, žena vrlo zgodna (tako nešto ne spominje u svojoj autobiografiji), dok je njegova supruga bila na pragu nimfomanije, a imala je još jedan problem - bipolarnost. Scotty se s njom sjajno proveo dok je ona snimala “Tramvaj zvan čežnja”, međutim morao se naviknuti na stalne promjene raspoloženja: najprije bi ga otjerala, a zatim molila da se vrati.

Scotty je još svašta doživio: jednom je dijelio postelju s J. Edgarom Hooverom, njegovim ljubavnikom i svojim tadašnjim partnerom, svjedočio je kako šef policije Santa Monice uživa u oralnom seksu s muškarcem na balkonu vile u kojoj se održavao prijem dok mu je supruga bila pedesetak metara dalje i nije imala pojma što se događa vani. Podvodio je i mladog bildera Stevea Reevesa, budućeg Herakla. On nije bio gay, ali usluge tako naočitog momka odlično su se plaćale.

Scottyjeva obitelj završila je tragično, kći mu je umrla nakon nespretno izvedenog ilegalnog pobačaja, supruga se potpuno otuđila od njega umrla shrvana tim događajem. Scotty se ponovno oženio, ali mu je druga žena umrla prošle godine. Sada je za njom otišao i on.

Scotty Bowers je u veljači 2012. malo prije izlaska njegove knjige “Puna usluga: Moje avanture u Hollywoodu i tajni seksualni životi zvijezda” rekao:

- Ne radim to zbog novca. Većina ljudi koje sam upoznao danas su mrtvi i istina im više ništa ne znači. Ja u međuvremenu ne postajem ništa mlađi, a želim ispričati tu priču. Godinama sam šutio jer nisam htio naštetiti tim ljudima, i iskreno, nikad mi se sve to nije činilo pretjerano fascinantno. Ljudi su voljeli seks na svoj način, koga je briga za to?

