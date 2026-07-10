Hollywood je zamijenio puno mirnijim životom: Evo gdje je sad zvijezda serije 'Entourage'

Adrian Grenier je odrastao u New Yorku, gdje ga je odgojila majka Karesse Grenier nakon što su se njegovi roditelji razišli još prije njegova rođenja. Pohađao je uglednu srednju školu Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts u New Yorku, poznatu po obrazovanju brojnih umjetnika. Nakon toga upisao je Bard College, no studij je napustio 1997. godine kako bi se u potpunosti posvetio glumačkoj karijeri.

Prve filmske uloge ostvario je krajem devedesetih godina. Debi je imao u nezavisnoj drami "Arresting Gena", a već 1999. godine glumio je uz Melissu Joan Hart u romantičnoj komediji "Drive Me Crazy". Skupa s kolegicom Hart gostovao je u spotu za veliki hit Britney Spears, "(You Drive Me) Crazy", kako bi promovirao film, no u tome nije htio sudjelovati. Producent filma ga je nagovorio i na kraju se ipak pojavio na snimanju. Dvije godine kasnije nastupio je u filmu "Harvard Man", redatelja Jamesa Tobacka, čime je nastavio graditi svoju prisutnost u Hollywoodu.

Prijelomni trenutak njegove karijere dogodio se 2004. godine kada je dobio glavnu ulogu Vincenta Chasea u seriji "Entourage". Serija prati život mlade filmske zvijezde i njegove skupine prijatelja koji pokušavaju uspjeti u svijetu holivudske industrije. Zahvaljujući velikoj gledanosti i brojnim nominacijama za nagradu Emmy, "Entourage" je postala jedna od najuspješnijih humorističnih serija svog vremena, a Grenier je stekao međunarodnu slavu.

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Dvije godine kasnije glumio je Natea Coopera u iznimno uspješnici "Vrag nosi Pradu", gdje je dijelio ekran s glumačkim velikanima poput Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanleyja Tuccija i Simona Bakera. Film je postao veliki kino-hit te je dodatno učvrstio njegov status u Hollywoodu.

Nakon završetka serije "Entourage", Grenier je nastavio glumačku karijeru nastupajući u različitim filmskim projektima. Godine 2013. pojavio se u postapokaliptičnom filmu "Goodbye World", koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Los Angelesu. Ulogu Vincenta Chasea ponovno je utjelovio 2015. godine u filmskoj verziji serije "Entourage". Sljedeće godine glumio je u akcijskom trileru "Marauders", koji je nekoliko godina kasnije ostvario veliki uspjeh na Netflixu. Godine 2021. ponovno je privukao pozornost publike u psihološkom trileru "Clickbait", gdje je tumačio Nicka Brewera.

Osim glume, Grenier se vrlo rano okušao i iza kamere. Godine 2001. osnovao je produkcijsku kuću Reckless Productions s ciljem stvaranja društveno angažiranih dokumentarnih filmova. Njegov redateljski prvijenac bio je dokumentarac Shot in the Dark, u kojem je prikazao vlastitu potragu za ocem s kojim nije bio u kontaktu gotovo dva desetljeća. Film je premijerno prikazan na Tribeca Film Festivalu, a kasnije ga je emitirao HBO.

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Kao producent radio je na ekološkoj televizijskoj emisiji "Alter Eco", koja je gledateljima predstavljala praktične načine održivijeg života. Režirao je i dokumentarni film Teenage Paparazzo, koji istražuje svijet slavnih kroz priču o trinaestogodišnjem paparazzu Austinu Visschedyku. Dokumentarac je premijerno prikazan na Sundance Film Festivalu te emitiran u brojnim zemljama svijeta. Sudjelovao je i u produkciji dokumentarnog filma "How to Make Money Selling Drugs", koji na satiričan način analizira posljedice američke politike prema drogama.

Glazba također zauzima važno mjesto u njegovu životu. Grenier svira gitaru, bas gitaru, bubnjeve i usnu harmoniku. Bio je član njujorških sastava Kid Friendly i The Honey Brothers, a kasnije je osnovao Wreckroom, glazbeni studio i kreativni prostor koji podupire mlade izvođače. Godine 2024. zajedno s glazbenicom SORAYOM napisao je pjesmu The Master and Margarita, inspiriranu istoimenim romanom Mihaila Bulgakova, ali smještenu u suvremeni Austin u američkoj saveznoj državi Teksas.

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Posebno je poznat po svom dugogodišnjem angažmanu u zaštiti okoliša. Aktivno surađuje s organizacijom Lonely Whale Foundation, koja promiče smanjenje onečišćenja plastikom i očuvanje oceana. Zbog svog rada 2017. godine imenovan je ambasadorom dobre volje Programa Ujedinjenih naroda za okoliš, gdje sudjeluje u kampanjama za smanjenje uporabe jednokratne plastike i zaštitu morskih ekosustava.

Na privatnom planu Grenier se 2022. godine oženio Jordan Roemmele na ceremoniji održanoj u Maroku. Par je u lipnju 2023. dobio sina, a krajem 2024. objavili su kako očekuju i drugo dijete.

Ove godine je pozornost privukla činjenica da se nije pojavio u nastavku filma "Vrag nosi Pradu", o čemu je i sam komentirao za američki People.

- Razgovarao sam s redateljem filma. Bio sam razočaran što moj lik nije dio novoga filma, no izgleda da sam glumio kontroverznog momka - komentirao je onda. Grenier se posljednjih godina izmiče od svjetla reflektora kako bi se posvetio obitelji, a Hollywood je zamijenio Teksasom. Živi na ranču nedaleko Austina te je istaknuo kako mu takav način života više paše od holivudskog.