ATMOSFERA UOČI KONCERTA
Hollywood Vampires večeras 'tresu' Arenu Zagreb, fanovi došli vidjeti Johnnyja Deppa
Mnogi obožavatelji Hollywood Vampiresa, rock supergrupe koju čine Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp i Tommy Henriksen, okupili su se u četvrtak navečer pred zagrebačkom Arenom. Bend se u Zagreb vratio u sklopu europske turneje, nakon gotovo tri godine pauze od zajedničkih nastupa. Publiku čeka gotovo dva sata rocka, a bend na aktualnoj turneji spaja vlastite pjesme i obrade velikih klasika. Na set-listi su, među ostalima, 'I'm Eighteen', 'Baba O'Riley', 'Roadhouse Blues', 'Heroes', 'Highway to Hell', 'Walk This Way' i 'School's Out'Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu