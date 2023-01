Hommage Rickyju Gervaisu: Glumac Ozren Grabarić okušao se u ulozi britanskoga komičara

Ozrena Grabarića (42) sve češće gledamo u TV serijama. Za HTV je ljetos snimao treću sezonu humoristične serije 'Mrkomir prvi, a upravo se na televiziji prikazuje serija 'Oblak u službi zakona' u kojoj igra glavnu ulogu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U velikom intervjuu govori o prvoj velikoj filmskoj ulozi, zašto ga češće gledamo na kazališnim daskama nego na velikom platnu te zašto humoristični projekt 'Direktor', koji je snimio s Goranom Kulenovićem, nije dosad otkupila nijedna televizija.

Foto: NIPI

Svi pričaju o seriji koja je srušila HBO nakon prikazivanja prve epizode. 'The Last of Us' najbolja je adaptacija videoigre ikad, a u kina uskoro stiže i 'Kit' u kojem je pretilog učitelja maestralno odigrao holivudski povratnik Brendan Fraser koji je bojkotirao nedavne Zlatne globuse.

Foto: RTL

Na razgovor smo priveli psihologa i eksperta Borisa Blažinića koji nam donosi sve detalje treće sezone 'Braka na prvu' koji počinje 30. siječnja na RTL-u.

Foto: Profimedia

Ovog tjedna napustila nas je neponovljiva La Lollo. Fatalna Gina Lollobrigida preminula je u 96. godini. Bila je glumica, fotografkinja, model... Osim holivudskih faca s kojima je glumila upoznala je i brojne političare poput Tita, a prijetila je i da će srušiti sigurnost komunističkog režima tako što će natjerati Fidela Castra da se zaljubi u nju.

