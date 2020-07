- \u0160to re\u0107i? Nedovoljno. Sjedi, jedan! Za svakog normalnog i razumnog \u010dovjeka koji sebe naziva profesionalcem, to je nedopustivo. Ovdje \u010dak ima i nekih jako popularnih mladih pjeva\u010da koji doslovno nisu u stanju ni sastati se s partnericom u dvoglasju. To su osnove. Na tome se ponekad radi godinama - o\u0161tro je zapo\u010deo pjeva\u010d.

<p>Retrospektivna večer Splitskog festivala sinoć je okupila brojne izvođače na Prokurativama. Između ostalih, zapjevali su <strong>Marko Tolja</strong> (36), <strong>Marko Kutlić</strong> (25), <strong>Ivana Kovač </strong>(42), <strong>Mia Dimšić </strong>(27)... Festival se mogao pratiti i preko televizijskog i radijskog prijenosa, a neki su iskazali nezadovoljstvo izvedbama koje su poslušali.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Houdek komentirao izvedbu himne Josipe Lisac</strong></p><p>Pjevač <strong>Jacques Houdek</strong> (39) komentirao je na svom Facebook profilu ovogodišnje izvedbe. Kritizirao je pjevanje svojih kolega s hrvatske estrade.</p><p>- Što reći? Nedovoljno. Sjedi, jedan! Za svakog normalnog i razumnog čovjeka koji sebe naziva profesionalcem, to je nedopustivo. Ovdje čak ima i nekih jako popularnih mladih pjevača koji doslovno nisu u stanju ni sastati se s partnericom u dvoglasju. To su osnove. Na tome se ponekad radi godinama - oštro je započeo pjevač.</p><p>Tvrdi kako bi neki trebali potražiti profesionalnu pomoć, a uvjereni su da im nije potrebno raditi na svom pjevanju.</p><p>- Tako se javno izložiti, blamirati. Ne razumijem. Svi imamo svoje dobre i manje dobre dana. I sam bih najradije s YouTubea poskidao neke svoje snimke. No, zaboga, pa neki nivo kod profesionalaca nikada ne pada. Ali kao što često kažem, mnogi imaju glas, ali ne znaju pjevati. Ako nemaju neko bolje rješenje, ja sam im spreman pomoći - zaključio je Jacques. </p><p>Njegovi pratitelji na društvenoj mreži podijelili su njegovo mišljenje. </p><p>- U potpunosti se slažem. Žalosti me da su Splitski festival spustili na ovako nisku razinu. Ni jedna izvedba od početka do kraja nije bila da bi čovjek rekao 'e baš divno, nema takve'. Čast nekim starijim izvođačima, ali samo nekima. Sve je nekako bilo usiljeno - pisali su. </p><p> </p><p> </p>