Houra otkrio zašto Davor Gobac nije završio u Prljavcima: 'Dan danas pamtim tu sliku s njim...'

Ono što možda neki fanovi Prljavog kazališta ne znaju ili su zaboravili jest da je u Prljavcima umalo završio Davor Gobac, frontmen Psihomodo popa, koji su nedavno imali slavljenički koncert u Areni.

- Netko ga je pitao nedavno je li istina da ga je Prljavo kazalište odbilo, što nije uopće istina. Mi smo Gopca pozvali kad je imao 14 godina da dođe na probu. Davor je došao, mi smo prijatelji. To mi je ostalo gorko u ustima. On je tad bio dječak, premlad da bi bio u bendu - prisjetio se za bravo! Jasenko Houra i dodao:

- Pamtim jednu sliku s njim, kad smo sjedili u garderobi. Prolaze neki dečki, Gopčevi, i mahnu Davoru te ga pozovu da svira gitaru. On je rekao da ne zna, a oni mu na to kažu da nema veze. Stave mu gitaru oko vrata, malo pokažu gdje s prstima i on je izašao. Odradio je tu svirku. Nikad nisam vidio tu čistu ljubav i volju u rock and rollu.

Foto: MARIO POJE

Ono što ni jednom hrvatskom izvođaču dosad nije uspjelo, njima je pošlo za rukom. Legendarni Prljavci rasprodali su dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a u ponedjeljak su u prodaju pustili i treći datum.

- Svirat ćemo još jedan dan, osim 13. i 14. prosinca, treći koncert će biti 12. prosinca. Što reći, nego da smo sretni - poručio je Jasenko Houra putem radija bravo!.

Osijek : Koncert Prljavog kazališta u SD Gradski vrt | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Upravo su oni 17. siječnja 2009. godine održali prvi koncert u Areni Zagreb i službeno je otvorili, a ostat će upamćeni i kao prvi hrvatski izvođač koji će čak tri puta zaredom nastupao u najvećem hrvatskom zatvorenom koncertnom prostoru. Mladen Bodalec je otkrio i zašto će treći koncert zapravo biti održan prvi po redu.

- Arena stvarno nema datuma kasnije, zauzeta je. Ne biste vjerovali, jer nismo mogli ni mi, ali oni već imaju rezerviranih i 200 datuma za 2025. godinu - rekao je Bodalec.

Što se tiče novog albuma, ne znaju hoće li ga uopće raditi. Pjesma "Stare navike" objavljena je nakon gotovo deset godina pauze i velika je povratna glazbena uspješnica kultnih Prljavaca, stoga ne čudi što su upravo po njoj nazvali turneju.

- Praktično smo van puštali svakih dva, tri mjeseca novu pjesmu, tako da ćemo do nove godine vjerojatno pustiti još jednu, dvije pjesme. Nisam siguran da ćemo više ikad odjednom pustiti 15 pjesama - otkrio je Houra.

- Dugo smo mi razgovarali o našoj 'set listi' i onda se na kraju dogovorili da pustimo publici da na našim društvenim mrežama izglasaju koje bi još pjesme, pored famozne liste od kultnih 20 pjesama koje ne možemo preskočiti, voljeli čuti - rekao je Houra.

Foto: Marin Ćuk/Premier Media Group