Houston, Notorious i Depeche Mode ulaze u panteon rocka...

Pjevačica Whitney Houston, britanska novovalna skupina Depeche Mode i američki reper Notorious B.I.G. odabrani su ove godine za ulazak u panteon rock glazbe, Kuću slavnih u Clevelandu.

Hall of Fame objavila je u srijedu pobjednike imenovanja za svečanost koja će se održati 2. svibnja u Clevelandu: The Doobie Brothers, Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T. Rex te Whitney Houston, jedan od vodećih glasova R'n'B' posljednjih trideset godina.

Houston koja je umrla u dobi od 48 godina utopivši se u kadi predozirana kokainom dobiti će svoje mjesto u panteonu rock glazbe osam godina nakon smrti.

Drugačijeg stila, skupina Depeche Mode također je nezaobilazna posljednjih 40 godina. Oni nastavljaju snimati i nastupati u cijelom svijetu.

Njujorčanin Notorious B.I.G. je jedan od najvećih američki repera, iako mu je karijera bila kratka. Ubijen je 1997. u Los Angelesu kada je imao samo 24 godine. Izdao je samo dva albuma, drugi nekoliko tjedana prije smrti, ali njegove brojne izvedbe su postale klasici.

Rock and Roll dvorana slavnih je dugo u svoje okrilje primala i druge glazbene vrste osim rocka, posebice rap, čiji su bojni predstavnici već umrli. Dvorana Rock and Roll of Fame otvorena je 1995. u Clevelandu, gradu koji nije izabran po rock korijenima već zato što su lokalne vlasti ponudile financirati dio izgradnje zgrade.

Izabranici se biraju glasovima žirija u kojem je više od 1000 umjetnika i povjesničara glazbe.

