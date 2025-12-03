Obavijesti

HRT je objavio popis! Na Dori 2026. nastupaju ovi izvođači

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Poznato je kojih će se 24 izvođača ove godine natjecati na Dori. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu

HRT je objavio 24 izvođača koji će se predstaviti na Dori 2026. godine, u četiri rezervne pjesme. Prošle godine je na Dori pobijedio Marko Bošnjak koji je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Baselu, a evo koji sve izvođači će se natjecati za nastup u Austriji. 

Ovih 24 izvođača ide na Doru: 
    1. Alen Đuras - From Ashes To Flame

    2. Ananda - Dora

    3. Cold Snap - Mucho Macho

    4. Devin - Over Me

    5. Ema Bubić - Vrijeme za nas

    6. Fenksta - Memento Mori

    7. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

    8. Irma - Ni traga

    9. Ivan Sever - Crying Eyes

    10. Jasmina Makota - Higher

    11. Kandžija - 3 ujutro

    12. Karolina Ilic - Breathe her in

    13. Lana Mandarić - Tama

    14. Lara Demarin - Mantra

    15. LELEK - Andromeda

    16. Lima Len - Raketa

    17. Marko Kutlić - Neotuđivo

    18. Noelle - Uninterrupted

    19. Ritam Noir - Profumi di mare

    20. Sergej - Scream

    21. Stela Rade - Nema te

    22. ToMa - Ledina

    23. Toni Sky – O ne!

    24. Zevin - Nives Cilenšek - My mind


REZERVE: 

1. Gabrijel Ivić – Light Up 

2. Dorian Stipčić – LOVED 

3. Gabriela Braičić (Bria) – Soho 

4. Vanessa Kralj – Tišina prije kiše

Evo tko je bio u žiriju: 

HRT-ov sedmeročlani stručni žiri čine: Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Denis Mujadžić Denyken - skladatelj i glazbeni producent, Ivana Kindl – pjevačica, Mia Negovetić - pjevačica, skladateljica, glasovna glumica, Monika Lelas Halambek - voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskog radija, Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković - glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija.

