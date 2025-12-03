HRT je objavio popis! Na Dori 2026. nastupaju ovi izvođači

Poznato je kojih će se 24 izvođača ove godine natjecati na Dori. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu
HRT je objavio 24 izvođača koji će se predstaviti na Dori 2026. godine, u četiri rezervne pjesme. Prošle godine je na Dori pobijedio Marko Bošnjak koji je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Baselu, a evo koji sve izvođači će se natjecati za nastup u Austriji.
Ovih 24 izvođača ide na Doru:
1. Alen Đuras - From Ashes To Flame
2. Ananda - Dora
3. Cold Snap - Mucho Macho
4. Devin - Over Me
5. Ema Bubić - Vrijeme za nas
6. Fenksta - Memento Mori
7. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
8. Irma - Ni traga
9. Ivan Sever - Crying Eyes
10. Jasmina Makota - Higher
11. Kandžija - 3 ujutro
12. Karolina Ilic - Breathe her in
13. Lana Mandarić - Tama
14. Lara Demarin - Mantra
15. LELEK - Andromeda
16. Lima Len - Raketa
17. Marko Kutlić - Neotuđivo
18. Noelle - Uninterrupted
19. Ritam Noir - Profumi di mare
20. Sergej - Scream
21. Stela Rade - Nema te
22. ToMa - Ledina
23. Toni Sky – O ne!
24. Zevin - Nives Cilenšek - My mind
REZERVE:
1. Gabrijel Ivić – Light Up
2. Dorian Stipčić – LOVED
3. Gabriela Braičić (Bria) – Soho
4. Vanessa Kralj – Tišina prije kiše
Evo tko je bio u žiriju:
HRT-ov sedmeročlani stručni žiri čine: Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Denis Mujadžić Denyken - skladatelj i glazbeni producent, Ivana Kindl – pjevačica, Mia Negovetić - pjevačica, skladateljica, glasovna glumica, Monika Lelas Halambek - voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskog radija, Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković - glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija.
