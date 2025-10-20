HRT-ov reporter bio u Louvreu tijekom velike pljačke: Ljudi su paničarili, gurali su nas van...

U nedjelju ujutro, malo nakon 9.30 sati, u jednom od najpoznatijih muzeja u svijetu, pariškom Louvreu, dogodila se pljačka. Trajala je svega sedam minuta, a u njoj je sudjelovao tim od četiri razbojnika. HRT-ov reporter Krešimir Volarević bio je u muzeju u trenutku pljačke, a za 24sata je podijelio svoje iskustvo te fotografije.

Volarević, koji u Parizu planira provesti tjedan dana, kaže da je u Louvre ušao točno u pola deset ujutro, a prvo je odlučio razgledati prizemlje muzeja. Nakon toga, uputio se na prvi kat gdje se nalazi zbirka francuskog slikarstva, no nakon kratke šetnje primijetio je nešto neobično. Djelatnici muzeja počeli su se 'čudno' ponašati te zatvarati prostoriju po prostoriju nakon izlaska posjetitelja, a ljude su gurali prema izlazu.

Reporter je opisao kako mlađi djelatnici nisu bili voljni odgovarati na pitanja o tome što se događa, no jedan je stariji radnik rekao kako 'imaju tehničkih problema' te zagonetno namignuo. Volarević je objasnio kako je u tom trenutku znao da je posrijedi nešto ozbiljnije.

Djelatnici su zbunjene posjetitelje odveli u ulazni prostor koji se nalazi ispod poznate staklene piramide. Uskoro su stigli i pripadnici policije te vojske. Volarević je rekao kako su nakon toga posjetitelji morali napustiti muzej, a u izlaznom hodniku stvorila se ogromna kolona.

Posjetitelji muzeja koji su se u Louvreu našli baš u ovom nesretnom trenutku reagirali su različito. Prema Volarevićevim riječima građani s područja Europe reagirali su mirnije i sabranije od turista iz Sjedinjenih Američkih Država koji su više paničarili. Reporter je ostatak dana proveo u šetnji po gradu, a rekao je kako je ulicama Pariza prolazilo mnogo policije i vozila sa sirenama, no ne može sa sigurnošću tvrditi da je to bilo povezano s pljačkom u Louvreu.

Podsjetimo, u pljački koja se jučer dogodila u Louvreu ukradene su dragocjenosti koje su bile izložene u Galeriji Apolon. Neki od dragulja koje je četveročlani tim razbojnika ukrao su i ogrlica sa safirne parure kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense te tijara supruge Napoleona III., carice Eugénie. Ovu potonju dragocjenost razbojnici su u jednom trenu ispustili.