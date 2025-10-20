Obavijesti

Show

Komentari 1
IMAMO I FOTKE!

HRT-ov reporter bio u Louvreu tijekom velike pljačke: Ljudi su paničarili, gurali su nas van...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
HRT-ov reporter bio u Louvreu tijekom velike pljačke: Ljudi su paničarili, gurali su nas van...
5
Foto: Privatni album

Dan nakon što je svijet umjetnosti potresla vijest o pljački u jednom od najpoznatijih svjetskih muzeja, Krešimir Volarević, koji se našao tamo u tom trenutku, podijelio je svoj doživljaj za 24sata

U nedjelju ujutro, malo nakon 9.30 sati, u jednom od najpoznatijih muzeja u svijetu, pariškom Louvreu, dogodila se pljačka. Trajala je svega sedam minuta, a u njoj je sudjelovao tim od četiri razbojnika. HRT-ov reporter Krešimir Volarević bio je u muzeju u trenutku pljačke, a za 24sata je podijelio svoje iskustvo te fotografije.

Foto: Krešimir Volarević

Volarević, koji u Parizu planira provesti tjedan dana, kaže da je u Louvre ušao točno u pola deset ujutro, a prvo je odlučio razgledati prizemlje muzeja. Nakon toga, uputio se na prvi kat gdje se nalazi zbirka francuskog slikarstva, no nakon kratke šetnje primijetio je nešto neobično. Djelatnici muzeja počeli su se 'čudno' ponašati te zatvarati prostoriju po prostoriju nakon izlaska posjetitelja, a ljude su gurali prema izlazu.

Foto: Krešimir Volarević

Reporter je opisao kako mlađi djelatnici nisu bili voljni odgovarati na pitanja o tome što se događa, no jedan je stariji radnik rekao kako 'imaju tehničkih problema' te zagonetno namignuo. Volarević je objasnio kako je u tom trenutku znao da je posrijedi nešto ozbiljnije.

Foto: Krešimir Volarević

Djelatnici su zbunjene posjetitelje odveli u ulazni prostor koji se nalazi ispod poznate staklene piramide. Uskoro su stigli i pripadnici policije te vojske. Volarević je rekao kako su nakon toga posjetitelji morali napustiti muzej, a u izlaznom hodniku stvorila se ogromna kolona.

Foto: Krešimir Volarević

Posjetitelji muzeja koji su se u Louvreu našli baš u ovom nesretnom trenutku reagirali su različito. Prema Volarevićevim riječima građani s područja Europe reagirali su mirnije i sabranije od turista iz Sjedinjenih Američkih Država koji su više paničarili. Reporter je ostatak dana proveo u šetnji po gradu, a rekao je kako je ulicama Pariza prolazilo mnogo policije i vozila sa sirenama, no ne može sa sigurnošću tvrditi da je to bilo povezano s pljačkom u Louvreu.

Foto: Krešimir Volarević

Podsjetimo, u pljački koja se jučer dogodila u Louvreu ukradene su dragocjenosti koje su bile izložene u Galeriji Apolon. Neki od dragulja koje je četveročlani tim razbojnika ukrao su i ogrlica sa safirne parure kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense te tijara supruge Napoleona III., carice  Eugénie. Ovu potonju dragocjenost razbojnici su u jednom trenu ispustili.

NEČUVENA PLJAČKA FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'
BILA GOŠĆA U ARENI

FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'

Energična pjevačica u subotu je pjevala na dva koncerta u jednoj večeri. Najprije se kao gošća pridružila Miroslavu Iliću u Areni u Zagrebu, a uz nju je bio i Šime Elez. Zatim je zapalila atmosferu i na Oktobeer Festu
Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati
EMOTIVNO U 'SUPERTALENTU'

Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati

Večer je završila još jednim zlatnim gumbom. Ovoga puta, dodijelio ga je Davor Bilman šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025