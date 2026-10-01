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MNOGI SE NE BI USUDILI NI POKUŠATI

HRT-ov voditelj četvrti je put ostvario nevjerojatan uspjeh!

Piše 24sata,
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HRT-ov voditelj četvrti je put ostvario nevjerojatan uspjeh!
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Foto: Facebook
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Ognjen Golubić završio je svoj četvrti Ironman. Morao je preplivati 3,8 kilometara, odvoziti 180 na biciklu te istrčati maraton dug 42,2 kilometra

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Dok ga gledatelji ujutro prate u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', Ognjen Golubić slobodno vrijeme posljednjih godina velikim dijelom provodi u tenisicama, na biciklu ili u vodi. HRT-ov voditelj sad je završio svoj četvrti Ironman, i to u talijanskoj regiji Emilia-Romagna.

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Ognjen Golubić priprema se za treću Ironman utrku: 'Bodrit će me kći, a prati me i Doris Pinčić'

Utrka se održala u regiji Emilia-Romagna te zahtijevala ogroman napor. Morali su preplivati 3,8 kilometara, odvoziti 180 na biciklu te istrčati maraton dug 42,2 kilometra. Njegov klub ističe da su sav naporan trud i odricanje stali u jedan nezaboravan dan prepun sportskog ponosa i slavlja.

- Lijepa triatlonska priča - poručio je Golubić na društvenim mrežama nakon utrke.

Njegov uspjeh obilježili su i u Triatlon klubu Mazator, čiji je član. Potvrdili su da je njihov član završio četvrti Ironman te podsjetili na kilometre treninga koji su prethodili nastupu.

Da iza tih nekoliko riječi stoje mjeseci rada, Golubić je otkrio još tijekom ljeta. Za svoj četvrti Ironman pripremao se gotovo svakodnevno. Ovisno o programu, treninzi su mu trajali od sat i pol pa sve do šest sati dnevno. Triatlonom se počeo ozbiljnije baviti tijekom pandemije koronavirusa, kad je zbog lockdowna više vremena provodio na otvorenom.

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Od tada je nanizao triatlonske utrke različitih duljina. Prije ovogodišnjeg nastupa imao je iza sebe tri završena Ironmana te 13 utrka na polovici pune distance, odnosno 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara bicikla i polumaraton. Upravo je tu kraću, takozvanu half Ironman distancu izdvojio kao onu u kojoj najviše uživa.

No triatlon mu nije najdraži sport.

- Najdraži sport? Kakvo je to pitanje? Curling. A zašto curling? Nogomet se samo gleda, curling se i gleda i igra i proučava. U curlingu sam već 20 i nešto godina. Jako dobar sport za igranje, jako dobar sport za razvijanje mentalne inteligencije. Kažu za njega da je šah na ledu - ispričao je svojedobno.

Zagreb: Televizijski voditelj Ognjen Golubić
Zagreb: Televizijski voditelj Ognjen Golubić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

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