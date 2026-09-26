HRT večeras prikazuje 'Fargo': Iza kamera kultnog filma događale su se neobične stvari

Tri desetljeća nakon što je stigao u kina, "Fargo" i dalje zauzima posebno mjesto među filmovima braće Coen, ali i među najvažnijim naslovima devedesetih. Kultni spoj kriminalističke priče, crnog humora i snježnih pejzaža večeras se prikazuje na HRT-ovu Trećem programu u 20:30 sati.

Film iz 1996. godine prati Jerryja Lundegaarda, očajnog i nespretnog prodavača automobila koji organizira otmicu vlastite supruge kako bi od njezina bogatog oca izvukao novac. Plan ubrzo izmiče kontroli, a niz sve krvavijih događaja počinje istraživati trudna policijska načelnica Marge Gunderson, koju je utjelovila Frances McDormand.

Iako nosi ime grada Farga u Sjevernoj Dakoti, ondje se odvija tek mali dio priče. Većina radnje smještena je u Minnesotu, ponajprije u Brainerd i Minneapolis, a braća Coen poslije su objasnila da su film nazvali "Fargo" jednostavno zato što im je taj naziv bolje zvučao.

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Jedna od zanimljivijih priča vezanih uz film tiče se Williama H. Macyja, koji je utjelovio Jerryja. Isprva se razmatrao za znatno manju ulogu, no Joel i Ethan Coen ponudili su mu da pročita scenarij za glavnu. Macy je bio toliko odlučan dobiti ulogu da je otputovao u New York kako bi ih osobno uvjerio da je upravo on pravi izbor.

– Rekao sam im kako se bojim da će potpuno uništiti film ako angažiraju drugoga glumca za glavnu ulogu. Saznao sam da je Ethan nedavno dobio psića te sam mu rekao da ću mu ubiti ljubimca ako mi ne da ulogu – prisjetio se Macy u razgovoru za Guardian.

Šaljiva prijetnja očito mu nije odmogla. Dobio je ulogu koja mu je donijela nominaciju za Oscara, a godinama poslije posebno je hvalio način na koji braća Coen pišu dijaloge.

– Njihov dijalog ima ritam, melodiju i gotovo poetsku strukturu. Riječi su toliko precizne da nijedan glumac ne može smisliti bolju improvizaciju – rekao je Macy.

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Film je danas teško zamisliti bez nepreglednih bijelih krajolika, no upravo je snijeg ekipi zadavao velike probleme. Tijekom snimanja nije ga bilo dovoljno pa se raspored neprestano mijenjao, a ekipa je putovala sve dalje prema sjeveru u potrazi za zimskim prizorima. Na pojedinim lokacijama morali su koristiti i umjetni snijeg kako bi stvorili prepoznatljivu atmosferu ledene Minnesote.

Frances McDormand uloga Marge Gunderson donijela je prvog Oscara za najbolju glumicu. McDormand, koja je od 1984. u braku s Joelom Coenom, svojedobno je otkrila da se inače nije miješala u pisanje scenarija braće Coen, ali je nakon čitanja "Farga" s njima razgovarala o svojem liku.

– Razgovarali smo o dvjema stvarima, jutarnjim mučninama u filmu i liku Mikea Yanagite kojeg je utjelovio Steve Park. Joel i Ethan su mi rekli kako Margein lik žele razviti u nešto drukčijem kontekstu te nisu htjeli da se veže samo uz supruga i slučaj ubojstva na kojem je radila. Svidjelo mi se to, no čitavu priču nisam potpuno shvatila sve dok nisam vidjela gotov film – ispričala je McDormand.

Joel Coen od McDormand i Johna Carrolla Lyncha, koji glumi njezina supruga Norma, tražio je i da sami osmisle zajedničku prošlost svojih likova. Zamislili su da su se Marge i Norm upoznali radeći u policiji, ali da je nakon vjenčanja jedno od njih moralo napustiti posao. Budući da je Marge bila bolja policajka, Norm je odustao od karijere i posvetio se slikanju.

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Unatoč iznimno preciznom scenariju, ponešto je nastalo i spontano. Macy je tijekom scene u autosalonu počeo crtati po papiru, što se braći Coen toliko svidjelo da je trenutak završio u filmu. Glumac je predložio i scenu u kojoj Jerry uvježbava telefonski razgovor s tastom, koja je postala jedan od karakteristično neugodnih, ali komičnih trenutaka "Farga".

Film je imao sedam nominacija za Oscara, a osvojio je dva. McDormand je proglašena najboljom glumicom, dok su Joel i Ethan Coen nagrađeni za originalni scenarij. Američka distribucija filma u kinima počela je u ožujku 1996., a film je iste godine prikazan i u konkurenciji filmskog festivala u Cannesu.