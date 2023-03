HRT za film o Miši Kovaču platio 37.549 eura, a pjevač prvi puta čuo za to: Ne znam ništa o tome

Rok za isporuku filma za Mišu Kovača (81) trebao je biti 1. lipnja 2022. godine, a Mišo i supruga Lidija za film su doznali od Jutarnjeg lista.

- Kakav film o meni? Ništa ja o tome ne znam - rekao je Mišo Kovač koji se oglasio nakon što se doznalo kako je HRT platio 37.549 eura za još uvijek nepostojeći dokumentarni film o Miši Kovaču u kojem nema ni Miše, ni njegovih izjava, ni njegove glazbe.

Mišo Kovač i njegova supruga tek su kasnije saznali da se 'snima' film, a HRT je ugovor sklopio s autorom Ivanom Živkovićem. Film ukupno stoji 53.642 eura.

Prema pisanju Telegrama, snimanje filma se nije dogodilo jer je ovo djelo vraćeno na doradu autoru Ivanu Živkoviću, koji je na javnom HRT-ovom pozivu 2021. godine prijavio dokumentarac koji tematizira život i karijeru Mate Miše Kovača pod nazivom ‘Legenda‘.

Također, autor Živković rekao je kako je po prvi put do Miše Kovača pokušao doći tek lani u kolovozu, odnosno dva mjeseca nakon što je dokumentarac prema ugovoru trebao biti završen. Živković je to pokušao objasniti za Telegram rekavši kako je on u vrijeme kada se javio na natječaj bio dobar s Mišom, što se kasnije promijenilo, pa je zato onda odlučio napraviti dokumentarac o Miši Kovaču, ali bez Miše.

Isto tako, Živković je rekao za Telegram i to da će Miši sada ponuditi 15.000 eura kako bi ga privolio da se ipak snimi dokumentarac 'Legenda', te izjavio kako su Mišo i on sada u komunikaciji.

Miši Kovaču je, međutim, i to prvi glas, a Živković kaže da ga Mišo nikada nije kontaktirao povodom snimanja filma.

- Ograđujemo se od osobe koju smo vidjeli jednom na kratko u životu i koju uopće ne poznajemo - ističu Mišo i Lidija Kovač.

U ovom trenutku još uvijek nije poznato kakva će biti sudbina dokumentarnog filma, a s HRT-a su za Telegram rekli kako je raskid ugovora posljednja mjera koja se primjenjuje.

