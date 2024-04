Hrvat u Australiji za 24sata: 'Za nastup Baby Lasagne u Malmöu probudit ćemo se u tri ujutro!'

Uh, nećemo ići ove godine na Eurosong, ipak nam je to malo preskupo. Ali bilo bi odlično kad bi Hrvatska pobijedila pa da dođemo k vama, slažu se Jordan Vouroudis, Michael Romano i Antony Roso, tri velika fana Eurosonga koja već više od 20 godina prate ovo glazbeno natjecanje s druge strane svijeta - iz Australije. Sva trojica članovi su OGAE Australia, fan kluba u Australiji koji je počeo djelovati 2015. godine, iste godine kad je ova zemlja prvi put poslala svog predstavnika na Eurosong. OGAE okuplja fanove diljem Australije i organizira razna druženja povezana s ovim natjecanjem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 [TOP 3 VIJESTI DANA] Baby Lasagna zarazio i Australce: 'Zbog njega ćemo biti budni u 3 ujutro' | Video: 24sata

Kako to, zapitali smo se, da Australija ima svoje predstavnike na Eurosongu i kako to da je natjecanje postalo toliki hit u tako dalekoj zemlji?

- Veliki dio tog uzbuđenja dolazi upravo iz toga što svi vučemo svoje korijenje iz Europe - govori nam australski trojac, a Antony dodaje: "Ja sam hrvatskog podrijetla, majka i otac došli su u Australiju iz Dalmacije".

Stoga za njega ovogodišnje natjecanje ima poseban značaj. Podsjetimo, Hrvatsku predstavlja Baby Lasagna, koji je u petak ujutro otišao u švedski grad Malmö. U Zračnu luku "Franjo Tuđman" dovezao se u Neveri, a kad je izašao iz automobila, pozirao je fotografima s tradicionalnim tabletićem u rukama.

Foto: Jamie Williams

- Uspjeh je za mene da poslije svega ovoga napravim karijeru. Da mogu kupiti kruh na račun svoje glazbe. A što ljudi očekuju? Pa da ćemo biti negdje u Top 3 i nadamo se tome. Samo da znate, dat ću sve od sebe, a sve ostalo je izvan mojih ruku - rekao je Baby Lasagna u petak.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispratili Baby Lasagnu u Švedsku

Pokretanje videa... 01:49 Baby Lasagna Neverom stigao u zračnu luku od kuda putuje u Švedsku | Video: 24sata/pixsell

S njime je otputovala i njegova zaručnica Elizabeta Ružić. Umaški glazbenik, inače pravog imena Marko Purišić, predstavljat će Hrvatsku s pjesmom "Rim tim tagi dim".

- Mislim da njegova pjesma šalje jaku poruku - kaže nam Antony i dodaje kako se mnogi mogu povezati s tom pjesmom.

Ističe da su upravo njegovi roditelji bili u situaciji da odu iz države, kao i brojni drugi Hrvati, a i sam može suosjećati s porukom jer se i on preselio u drugi grad zbog boljih prilika.

Foto: Antony Roso

Već je puno puta posjetio Hrvatsku, uzduž i poprijeko, a mi ga pitamo govori li hrvatski.

- Govorim, da, da! - kaže Antony.

Dotad, a i kasnije, zbog drugih sugovornika smo razgovarali na engleskom, ali priliku za malo čavrljanja na hrvatskom nismo propustili te smo ga pitali uobičajeno pitanje Hrvata kad se sretnu: "Bok, što ima?".

'Priča Baby Lasagne je kao bajka!'

- Ma evo, ništa - odgovorio je tipično kroz smijeh te nastavljamo na engleskom.

Jordan i Michael također hvale našega umaškoga glazbenika te ističu kako je na svakom nastupu sve bolji i bolji te dodaju da im se čini kao jako skroman i prizeman, što također, kako smatraju, puno daje na imidžu na ovakvom natjecanju.

- Njegova je priča kao bajka - kaže nam Michael.

Antony, koji je pratio finale Dore, s još nekoliko izbora za predstavnike na Eurosongu koje je bilo te večeri, kaže kako mu je Baby Lasagna bio favorit, no dodaje da mu se svidjela i Marcelina pjesma, a ističe još i Alena Đurasa te svakako Let 3.

Foto: EuroClub Perth

- Nitko nije očekivao da će se Severina pojaviti - kaže kroz smijeh.

- Ali skoro se ništa od ovoga nije dogodilo! A Baby Lasagna pobijedio je na Dori s jako puno glasova - poručuje Michael te se s kolegama iz kluba slaže: "Ovo je velika godina za Hrvatsku na Eurosongu. Puno je jakih pjesama ove godine te je vrlo bitno za Hrvatsku da su poslali nekoga tko tako dobro kotira".

A slažu se i u još jednoj stvari - postoje velike šanse da hrvatski predstavnik pobijedi te da Eurosong iduće godine zaista dođe u Hrvatsku. Antonyju, koji ima dvojno državljanstvo, od kojih je jedno hrvatsko, Baby Lasagna je broj jedan, navija za njega da pobijedi.

'Tko će pobijediti na Eurosongu? Teško pitanje!'

- Ma nije to zato što imam hrvatske korijene, stvarno! Jako mi se sviđa pjesma - uvjerava nas. Ostala dvojica mogu ga svrstati među favorite, no Michaelu se najviše sviđaju norveški predstavnici, bend Gåte, a Jordan trenutačno navija za Cipar i pjesmu "Liar", no kaže kako često voli mijenjati favorite.

Foto: Jordan Vouroudis

A tko će pobijediti, pitamo ove velike fanove koji imaju više od 20 godina "staža" u praćenju Eurosonga.

- Uf, teško pitanje. Teško je to zasad procijeniti. Mislim da treba pričekati da vidimo kako će probe izgledati, tad će se više znati - objašnjava Jordan, a Michael ističe da Švicarska, koju predstavljaju Nemo i pjesma "The Code" te su trenutačno favoriti na kladionicama, imaju zaista velike šanse za pobjedu.

- Pjesma je jako dobra, a i velika pozornica u Malmöu daje puno mogućnosti za dobar scenski nastup - objašnjava Michael.

Iako ove godine nijedan od njih neće putovati u Švedsku, na Eurosongu su već bili. Michael je bio na prošlogodišnjem, u Liverpoolu, te kaže kako je to bilo jako lijepo iskustvo za njega.

Foto: Michael Romano

- To što je Velika Britanija ugostila Eurosong umjesto Ukrajine bilo je već jako emotivno za proživljavanje - kaže Michael.

Jordan je godinu dana prije bio u talijanskom Torinu te dodaje kako je i to bilo zaista posebno iskustvo jer je u svijetu i dalje bila aktualna pandemija korona virusa. Antony je prije nekoliko godina bio na Eurosongu u Tel Avivu i tad je bio dio Wiwi blogsa te je zbog toga dobio akreditaciju zbog koje je imao pristup i konferencijama za novinare i brojnim dodatnim sadržajima. Ali svi se slažu u jednom: "Iskusiti Eurosong uživo zaista je nevjerojatan doživljaj".

Unajme dvoranu za Eurosong, okupi se cijela obitelj...

Ove godine će ga neki pratiti preko malih, a neki preko malo većih ekrana.

- Mi u Perthu unajmimo kino dvoranu. To se ovdje može napraviti, imamo dvoranu od nekih 50-60 sjedala, svake godine je unajmimo i svi se okupimo oko 3 ujutro i gledamo zajedno - objašnjava Antony.

I, da, Australci se zaista bude jako rano ujutro ili ostanu budni cijelu noć kako bi pratili Eurosong zbog vremenske razlike. Antony i Michael će ga gledati u 3 ujutro iz Pertha, a Jordan iz Sidneya u 5 sati.

Foto: EuroClub Perth

Pijete li onda kavu ili nešto jače dok gledate, pitamo ga.

- Pa neki dođu s kavom, neki ponesu ipak nešto žešće... Ja osobno pijem i jedno i drugo - kaže Michael kroz smijeh, dok Jordan dodaje kako je irish coffee dobra alternativa...

I Antony, koji je također u Perthu, od 3 će pratiti svog favorita. Ipak, trojac objašnjava da to rade zaista samo veliki fanovi Eurosonga, dok drugi jednostavno pogledaju reprizu koja se prikazuje u njima prihvatljivije vrijeme na televiziji. Jordan spada u ovu prvu grupu, ali ne samo on...

Foto: Jordan Vouroudis

- O, kod nas doma je to uvijek veliki događaj. Dođe nas oko 20, napravimo dobar doručak... I to svake godine bude doručak u stilu zemlje domaćina, tako da ove godine jedemo švedsku hranu, sve smo već isplanirali - kaže.

Pitamo ga, kad kaže 20 ljudi, to je 20 prijatelja ili...

- Ne, ne, to je 20 članova moje obitelji! Mi se svi okupimo i gledamo Eurosong zajedno - odgovara.

Dakle, okupite se kao da je Božić?

Foto: Jordan Vouroudis

- Pa upravo tako, baš kao da je Božić! - odgovara Jordan kroz smijeh. On neće ostati budan cijelu noć, nego će otići ranije leći večer prije i dobro se naspavati kako bi bio odmoran.

Australija je na Eurosongu od 2015. godine

urosong se u Australiji počeo prenositi 1983. i od tada ima veliku bazu fanova. Značajna godina za Australiju bila je 2014., kad se u polufinalu, odnosno u revijalnom programu, pojavila australska pjevačica Jessica Mauboy. Godinu dana kasnije Australija se prvi put i natjecala. S grupom Big 5, koju čine Francuska, Njemačka, Španjolska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i zemljom domaćinom te godine, Austrijom, i Australija se automatski kvalificirala u finale te godine. Zemlju je predstavljao Guy Sebastian s pjesmom "Tonight Again".

Foto: Alana Vouroudis

Ove godine Australiju predstavlja grupa Electric Fields s pjesmom 'One Milkali (One Blood)'. Trojac kaže kako su jako ponosni na sve svoje predstavnike koji su bili na Eurosongu te jedva čekaju da vide kakav će se spektakl ove godine dogoditi.