Hrvati ga obožavaju, a on jedva preživljavao: Živio sam u autu i računao imam li dosta za kiflicu

Jedan od najpopularnijih crnogorskih pjevača, Boban Rajović, imao je težak put do svoje bogate glazbene karijere. Jednom prilikom priznao je kako je sedam godina vozio taksi u Danskoj, gdje je otišao 1999. godine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Instagram/kolaž

- U tom trenutku stvarno nisam imao financijskih sredstava, nisam imao novca - rekao je Rajović o trenutku kada se vratio u Beograd kako bi gradio karijeru.

Nekada bi noći provodio u automobilu jer nije imao gdje spavati, a prisjetio se i jedne 'gladne' situacije.

- Živio sam u jednom stanu iznad bake koja je ložila štednjak. Međutim, kad bi ona zaspala, drva bi se ugasila i ja bih ostao bez topline u stanu. Bilo je strašno hladno, bio je prosinac, i tada bih se vraćao kući pričajući sa suprugom. Ona bi mi ispričala neku priču, a ja bih rekao: “Idem sada svratiti u pekaru da vidim imam li za kiflu i jogurt.” Smijao sam se tada jer sam imao doslovno samo toliko. Supruga mi je tada rekla: “Zašto ne dođeš ovdje živjeti kao čovjek? Voziš taksi, mučiš se.” No sve je to bilo uzalud jer sam toliko vjerovao u sebe i znao da ću uspjeti - prisjetio se Boban.

Foto: Marko Ercegović

No, pjevač je vjerovao u sebe i ostvarenje svog sna.

- Na početku sam vjerovao u sebe i nešto me jednostavno vodilo prema uvjerenju da ću uspjeti napraviti nešto veliko. Dok sam živio u Danskoj, često sam bio predgrupa našim zvijezdama koje su tamo nastupale, i tada sam osjetio da uspijevam stvoriti dobru atmosferu. Kad sam se ozbiljno posvetio svojoj karijeri, proradio je inat jer me mnogi iz velikih medijskih izdavačkih kuća tada nisu prepoznali. Bilo mi je čudno što osjećam da imam potencijal, a oni to ne vide, već su čak tražili novac. To me dodatno motiviralo da uspijem i dokažem im suprotno - objasnio je.

U emisiji 'Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović' prisjetio se kako ga mnoge kolege nisu primijetile, sve dok nije objavio jednu od najpoznatijih pjesama u regiji - 'Usne boje vina' koja je munjevitom brzinom obišla regiju i postala obvezna pjesma na tadašnjim tulumima.

- Nisam imao poslovne prijatelje na estradi koji bi me podržali niti, da se izrazim skromno, popularne kolege ili kolegice koje bi tada željele snimiti duet sa mnom. Naprotiv, sigurno sam napravio sedam-osam dueta s anonimnim pjevačima jer sam znao da nitko od tadašnjih zvijezda neće pristati na suradnju sa mnom. Nisam imao nikakvu podršku, ni od medijskih kuća ni od estradnih kolega – sve sam postigao vlastitim trudom i vjerom u sebe. Tek nakon pjesme 'Usne boje vina' shvatio sam gdje sam bio, gdje sam sada i kako su me kolege, koje prije nisu obraćale pažnju na mene, počele drugačije gledati – ispričao je Boban.

Boban je stekao nadimak 'kralj diskoteka' zbog broja nastupa diljem Lijepe Naše, a mnogi tvrde da je utabao put drugim glazbenicima u regiji koji su pohodili brojne dvorane i arene u Hrvatskoj. On je 2016. zapjevao pred punim arenama u Splitu i Zagrebu.

- Tad sam osjetio taj fluid između mene i hrvatske publike i onda sam to ljubomorno čuvao za sebe, rekao ovo su ljudi koji mene zaista vole, a ja sam uzvratio istom ljubavi - rekao je prije tri godine za InMagazin.

Popularni Crnogorac vraća se u Arenu Zagreb 12. travnja, a obećao je 'ludi provod'.

Foto: PROMO

- Hvala vam što ste me čekali, drago mi je zbog toga. Svakako ću se odužiti zagrebačkoj publici za skoro deset godina čekanja. Očekujte jedan koncert koji će biti još bolji od prethodnog, s novim pjesmama i dobrim emocijama. Namjera mi je da se provedemo najbolje u životu - rekao je.