Hrvati radili klizalište Ronaldu i Georgini: 'Jednu stvar posebno obožava, bilo je baš simpatično'

Oni su Hrvati koji bogatima i slavnima diljem Europe pružaju najveće zimske gušte. Dolaze im na kućni prag i rade privatna klizališta. Jedni od njih su nogometaš Cristiano Ronaldo (38) i njegova supruga Georgina Rodriguez (29), koji su se ovih dana na društvenim mrežama pohvalili snimkama i fotografijama s "hrvatskog leda".

- Kod postavljanja privatnih klizališta to sve ide preko preporuke. Ronaldo i Georgina uzeli su klizalište za obiteljsku proslavu, stvarno su se odlično svi proveli. I oni i prijatelji. Klizalište je bilo veliko 150 metara četvornih, to bi bilo otprilike deset puta manje od onoga na Tomislavcu. Usporedbe radi, takvo inače postavljamo u manje gradove diljem Hrvatske. Kad smo ga postavili ispred njihove kuće u Madridu, iako je riječ o velikom imanju, zaista je izgledalo golemo - priča nam Rahela Bošnjak, koja sa suprugom Natkom ima firmu za postavljanje klizališta.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- To je bila suprugova ideja. On je radio na čišćenju i održavanju leda na sportskim događanjima, pa je došao na tu ideju postavljanja manjih klizališta. Tad to još nije bilo toliko popularno, klizalište i Advent imao je valjda samo Zagreb, a danas je skoro pa u svakom gradu manje klizalište - govori Rahela pa dodaje: "Kad su krenule društvene mreže, lijepe fotografije, tad je to sve eksplodiralo. Klizališta su danas neizostavni dio adventskog ugođaja".

Četiri dana su montirali klizalište

Klizalište koje su montirali za portugalskog nogometaša i atraktivnu Španjolku bilo je poseban zahvat. Za montažu su im bila potrebno četiri dana. U Madrid su kamionima dovezli svu opremu, generatore za struju, a potrebno im je bilo nekoliko tisuća litara nafte.

- Četvero ljudi je radilo 0-24 da se to sve montira. To su ljudi koje ne zanima gdje ćemo staviti struju i vodu, prepušteni smo sami sebi, ali se trudimo sve napraviti bez da ih ometamo u njihovoj svakodnevici. Dok smo montirali imali smo posebnu opremu za izolaciju buke. Bilo je malo izazovno jer je u Madridu tad bilo i 20 stupnjeva po danu, pa smo morali koristiti posebne aluminijske folije koje se inače koriste za izradu svemirskih odijela. Da se ne bi otopio, prve slojeve leda stavljali smo preko noći - rekla je Rahela.

Foto: Instagram

- Ne smijem puno govoriti, ali moram reći da su oboje bili zaista ljubazni. Georgina se stvarno trudila da svima bude ugodno na toj proslavi. Čak je i spremila blagdansku hranu za sve, churrosi su bili odlični. Moram reći i da je dobra klizačica - priča Rahela.

Ronaldo se nije klizao

A dok su svi uživali na ledu, Ronaldo se držao sa strane. Nije se klizao, ali se vozio na biciklu za led.

- Dobro da nije, zamislite da padne - šali se sugovornica.

Foto: promo

Kako bi sve prošlo po planu, morali su se brinuti i nakon postavljanja klizališta. Zato je obitelji cijelo vrijeme bio dostupan član njihove posade. Nisu imali neke posebne zahtjeve, ali im je posebno važno bilo da se zaštiti njihova privatnost i da ih se ne ometa.Ž

Uz klizalište dolazi i popratni sadržaj, pa je tako firma ispred vile u Madridu postavila lampice, poklone, svjetlucave jelene i božićne zvijezde. Posebni hit bila je njihova maskota pingvina, s kojom se Georgina snimila za društvene mreže.

Foto: privatna arhiva

- To mi je bio baš simpatičan trenutak, i ona i djeca su prigrlili tu našu maskotu - kaže Rahela. Ispod maskote pingvina bio je klizač čije ime ipak nije mogla otkriti.

Foto: Instagram

- Dečko koji je bio u maski pingvina kasnije se šalio: 'Držao sam Georginu za ruku, a nitko ne zna da sam to bio ja' - šali se sugovornica.

S Ronaldom i Georginom se prije ljeta već dogovorili

Rahela i Natko do sada su surađivali s još nekoliko poznatih lica, čija imena ipak nisu smjeli otkriti. Ipak, Georgina i Ronaldo su im donijeli najveći publicitet. Mobiteli im ne prestaju zvoniti otkad je španjolska influencerica objavila video na kojemu kliže na njihovu ledu.

- Cijela zima nam je već bukirana. Takva klizališta se ipak ne dogovaraju preko noći, nego mjesecima unaprijed - objašnjava Rahela te dodaje kako su se s Ronaldom i Georginom sve dogovorili još prije ljeta.

Foto: promo

A koliko stoji jedno takvo klizalište?

- Morate mi poslati službeni upit - smije se sugovornica, ali objašnjava da cijena zaista jako varira o veličini klizališta, temperaturi, količini potrebne opreme, duljini najma i ostalim tehničkim aspektima.