Hrvatica ekstenzijama 'osvojila' Kanadu: 'Kosa Britney Spears zaslužuje bolje, neka mi dođe'

Ako imaš rješenje za nečiji problem i nešto što nitko drugi nema, uspjeh je zagarantiran. Svi rade ekstenzije, ali nitko kao ja. Puno žena ovdje ima veliki problem s kosom i samopouzdanjem, a ja im pomažem - otkriva nam Zagrepčanka Ivana Gabrić, vlasnica salona za ekstenzije, vlastite kolekcije kose i proizvoda za njegu "Britney Hairland", nazvanima prema njezinoj kćeri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

Danas živi kanadski san o kojem je mogla samo sanjati 2012., kad se spremala za Toronto s jednim koferom i 1000 dolara u džepu. Danas, 11 godina kasnije, može se reći da je postala naša "kraljica ekstenzija". Tajna Ivanina svjetskog uspjeha leži u "fine keratin" i "gel bond" tehnici nadogradnje kose koju u Sjevernoj Americi radi samo ona zahvaljujući ekskluzivnom ugovoru s jednom njemačkom tvrtkom.

Foto: Privatni album

- Fine keratin je tehnika nadogradnje keratinskom kapsulom od samo 0,3-0,5 g koja se savršeno stapa s kosom klijentica zbog pogođene gustoće. Većina žena ima tanku kosu i koristi 'tape in' ili keratinske ekstenzije od 1 g po kapsuli koje su jako vidljive, no to nije slučaj s mojom tehnikom. Gel bond je tehnika nadogradnje medicinskom tekućinom i tu nema nikakve težine osim težine kose koja se pri nadogradnji potpuno stapa s kosom klijentice. Gel dolazi u 5 boja, hipoalergenski je pa nema reakcija, a veličina kapsule je najmanja na svijetu - samo 0,2 cm, što je čini nevidljivom - objašnjava Ivana, čiji su rad brzo prepoznale i holivudske zvijezde.

Foto: Privatni album

Glumice Alyvia Alyn Lind i njena majka Barbara Alyn Woods nosile su njene nevidljive ekstenzije koje ne oštećuju kosu na snimanju serije "Chucky" 2022., a Ivanu sad žele i u Los Angelesu kako bi ženama ponudila ono što nitko osim nje nije doveo u svijet kose niti može. Tamo je krajem godine čeka i televizijsko gostovanje.

Foto: Privatni album

- Nije mi cilj raditi s poznatima, nego pokazati da i kao imigrant možeš uspjeti u poslu, dok god si drugačiji. Ipak, voljela bih raditi kosu Britney Spears jer mislim da njene ekstenzije zaslužuju bolje dane. Imamo neke zajedničke ljude pa nikad se ne zna. Na stolu me čekaju brojne poslovne ponude, ali želim ići polako jer sam i majka - rekla je Ivana.

Posljednjih mjeseci provodi puno vremena u Hrvatskoj, Srbiji i Njemačkoj, gdje proizvodi gel za novu tehnologiju nadogradnje kose. Unatoč tome što je okružena ženama, priznaje da njen svijet bez muškaraca ne bi bio isti.