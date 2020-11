Hrvatica konkurira za Grammy: U Americi mi fale domaći mlinci

Posjećivala je Hrvatsku gotovo svako ljeto, i to još kad je bila beba od tri mjeseca. Godine 2000. se s roditeljima i bratom Nikijem, koji je poginuo u automobilskoj nesreći 2010., preselila u Zagreb

<p>Brzinom munje ovih je dana odjeknula vijest da je američko-hrvatska jazz pjevačica, skladateljica i aranžerka <strong>Thana Alexa </strong>(33) nominirana za najpoznatiju glazbenu nagradu Grammy. U razgovoru za 24sata otkrila je sve o svojim počecima, hrvatskim korijenima, domaćoj hrani, ali i o albumu 'Ona' koji ima dvije nominacije: za najbolji jazz vokalni album i nominaciju Regine Carter za najbolju improviziranu jazz solo izvedbu Thanine skladbe 'Pachamama'. Kako nam je ispričala, da je glazba njezin poziv, znala je još odmalena, a to je prepoznala njezina majka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Mama je dogovorila sastanak u školi, a ja nisam htjela svirati pa je ravnatelj zahvalio na dolasku i podsjetio majku da je upravo to jedan od razloga zašto nisu uzimali djecu mlađu od šest, a ja sam imala tri godine. Rekla sam da ne želim svirati klavir nego violinu. Ruke su mi bile premalene da bih svirala taj instrument pa sam krenula iduće godine. Tad je počelo moje glazbeno putovanje. Svirala sam violinu 13 godina - pojašnjava nam Thana, koja je rođena u New Yorku. Otac joj je odvjetnik iz Zagreba, a majka je američka glumica i bankar, čiji su roditelji iz Dubrovnika i Zagreba.</p><p>Posjećivala je Hrvatsku gotovo svako ljeto, i to još kad je bila beba od tri mjeseca. Godine 2000. se s roditeljima i bratom <strong>Nikijem</strong>, koji je poginuo u automobilskoj nesreći 2010., preselila u Zagreb.</p><p>Ondje je završila osnovnu i srednju školu, a zatim je otišla u Ameriku na fakultet. Na albumu 'Ona' radila je od 2017. godine, a priču oko nominacija, kaže, pamtit će zauvijek jer joj je javila najbolja prijateljica <strong>Nicole Zuraitis,</strong> kojoj je upravo Thana prije dvije godine javila da je nominirana za Grammy. Album se zove 'Ona', na hrvatskom, a istoimenu skladbu otpjevala je i na hrvatskom i na engleskom jeziku.</p><p>- Stihovi na hrvatskom jeziku sastoje se od izreka i učenja koje mi je otkrila moja baka Anđelka s kojom pričam hrvatski, dok stihovi na engleskom korijene imaju u životnom iskustvu s mojom majkom s kojom pričam na engleskom - priča nam. Iako joj je teško uspoređivati američku i hrvatsku jazz scenu, kaže da je povezana s ljudima iz Lijepe Naše jer su joj pomogli na početku karijere poput, primjerice, pokojnog <strong>Boška Petrovića</strong> i <strong>Matije Dedića</strong>. Zbog suradnje na Matijinu albumu 'Friends' bila je nominirana i za Porin u kategoriji 'Najbolja jazz skladba'. Thanin suprug, glazbenik <strong>Antonio Sanchez</strong>, pet puta je dobio Grammy, a skladao je i glazbu za film 'Birdman', koji je dobio Oscara. Velika joj je podrška i motivacija u svemu. Thana jedva čeka smirenje situacije oko korone da može doći zapjevati na daskama u svojoj domovini. U rujnu je sa suprugom posjetila svoje roditelje, pa su tako obišli i Dubrovnik, Šibenik, Rovinj te Vis. Na pitanje postoji li neko domaće jelo koje obožava, a nema ga priliku jesti u Americi, odgovara:</p><p>- Mlinci... Znam da je jednostavno, ali to se nikako ne može dobiti ovdje! I kesten-pire!</p>