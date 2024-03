Hrvatica Melita bila je na izboru Miss Universe u dvorani strave 2013. Zaljubila se u Ukrajinca...

Najmanje 90 civila ubili su naoružani napadači koji su u petak upali u prepunu koncertnu dvoranu u predgrađu Moskve. Ranjeno je preko stotinu ljudi, a imali su i zapaljive bombe. Dvorana u koju su napadači upali je Crocus City Hall koja se otvorila 2009. godine, a nakon napada izgorio je krov. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država.

U istoj dvorani je 2013. godine Donald Trump doveo svoj Miss Universe, a Hrvatsku je tada predstavljala Melita Fabečić.

Miss Universe 2013. bila je iz Venezuele

O njezinom djetinjstvu malo se znalo jer kad bi govorila o privatnom životu Melita je bila prilično škrta na riječima, pa čak i kad je 2013. godine postala hrvatska predstavnica na svjetskom izboru za Miss Universe. Saznalo se tek da je maturantica dopisne Birotehničke škole, te da u slobodno vrijeme voli rolanje, jahanje i atletiku, a upravo je bila prekinula višegodišnju vezu i bila je sama.

Melita se 2013. natjecala s još 88 ljepotica u dvorani u Rusiji. Nije se uspjela plasirati u Top 16, a tvrdila je da nije bila razočarana.

- Presretna sam. Za svoje godine sam super zadovoljna kako sam se snašla među svim tim curama koje su godinama živjele za to - rekla je tada.

Maria Gabriela Isler iz Venezuele izabrana je za Miss Universe 2013. Za njezinu prvu pratilju izabrana je Miss Španjolske, druga pratilja je Miss Ekvadora, treća pratilja Miss Filipina, a četvrta Miss Brazila.

Majka joj je bila najveća podrška

Melita Fabečić odrastala je sama s majkom u zagrebačkom kvartu Savica, a oca nikad nije spominjala, čak ni na samom izboru. Izbjegla je i odgovor na pitanje bi li voljela da je sad tu i da joj čestita što ima najljepšu kćer. Tamo je u gledalištu sjedila Melitina majka Gordana koja je s njom i proslavila s pobjedu i koja ju je, kako je rekla Melita, i nagovorila na prijavu za izbor.

Slijedila je godina prepuna sponzorskih obaveza, pa se tako 2014. godine i prvi put našla u boksačkom ringu u zagrebačkoj Areni, uoči meča našeg Mirka Filipovića. Karijera joj je tada krenula uzlaznom putanjom.

Zaljubila se u 25 godina starijeg Ukrajinca

Zatim je upoznala markantnog Ukrajinca, koji je od nje bio stariji 25 godina, i zaljubila se.

- Nismo kliknuli na prvu, ali se tijekom naših druženja, ljubav dogodila. Mojeg supruga Aleksandra Onyshenka upoznala sam na jednom od mojih brojnih poslovnih putovanja. Budući da odmalena gajim ljubav prema konjima, imala sam priliku posjetiti konjički centar i tamo je bio i on. Spojila nas je ljubav prema konjima. Počeli smo se viđati i jednog dana u meni se nešto prelomilo. Više nisam dvojila - to je bilo to - pričala je ranije Melita.

O njezinom odabraniku znalo se puno više nego o njoj. Aleksandar je slovio kao multimilijarder. U mladosti je bio završio vojnu akademiju, a kasnije, nakon raspada Sovjetskog Saveza, postao je miljenik bivšeg ukrajinskog premijera Viktora Janukoviča, u čijem je sedmogodišnjem mandatu, od 2007. godine bio pomoćnik ministra za krizne situacije, pa zatim i zastupnik u parlamentu. Bavio se i biznisom s trgovinom plinom, imao i modnu agenciju te se aktivno bavio jahanjem. Čak se i dva puta natjecao na Olimpijskim igrama, a onda je za 20.000.000 eura kupio ukrajinski prvoligaški nogometni klub Arsenal Kijev. Od tada mu je nogomet postao najvažniji sport, ali ljubav prema konjima nije zaboravio.

Ljubavi je došao kraj?

Melita se preko noći udala i postala nova supruga ukrajinskog oligarha. A onda je 24sata u rujnu 2017. otkrio da Melita i Aleksandar već dulje ne žive u njegovom luksuznom domu u Kijevu. Ona je naglo izbrisala sve fotografije sa suprugom na društvenim mrežama, a isto je učinio i ukrajinski milijarder. Melita se tada vratila u Hrvatsku, ali se na modnim pistama više nije pojavljivala.

