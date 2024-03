Hrvatice uzdišu za njime! Filip Juričić za 24sata: 'Uvijek sam malo nad**an, konji me smire'

Više od dva desetljeća glumac Filip Juričić mami uzdahe ženskog dijela publike, osobito zaljubljenica u TV sapunica, i to još od "Ljubavi u zaleđu". Igrom slučaja i sad ga gledaju seriji vezanoj za najvažniju sporednu stvar na svijetu - nogomet. Riječ je o seriji "San snova", za koju je snimio sve što je bilo planirano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 Filip Juričić u Manjadvorcima | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

Otkriva nam kako se odmara i opušta kad je "u zaleđu" od glume, kao i sve o najnovijim planovima. Filipa smo zatekli kako jaše Wolfa, umirovljenog najtrofejnijega konja daljinskog jahanja u Hrvatskoj i ujedno najstarijeg na ranču Barba Tone u Manjadvorcima. Vlasnik ranča Zoran Uravić i Filip poznaju se 20 godina i obojica priznaju da je to pravo prijateljstvo.

- Prvi put me na ranč doveo prijatelj i nekako je to bila ljubav na prvi pogled. Od tada je to uvijek bilo moje mjesto. Svatko ima neko svoje mjesto gdje nađeš neki mir. Zoki je uvijek imao tu frekvenciju koja mi je odgovarala i kod njega je uvijek vladala sloboda. Nikad kod njega nije bilo 'ne možeš' ili 'moraš'. Kod njega sam naučio jahati. Poslije sam znao ići drugdje, ali nikad nije bio taj čar jahanja kao u Manjadvorcima u Istri - odao je glumac.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

'Odjahao bih na konju na ručak'

Prepoznao je Filip da su se ondje rodile mnoge ideje, koje su poslije preuzimali drugi rančevi diljem Hrvatske. Primjerice, ondje su turisti prvi put mogli zaplivati na konjima, začetnici su dječjih jahaćih kampova, za koje mjesta planu gotovo brzinom karata za koncert Due Lipe u Puli, a u čast najtrofejnijega konja trčali su i "Wolf ring", odnosno ženska trka na prstenac, koju je znao voditi upravo Filip.

Nastavlja da bi uvijek nakon jahanja otišli i sjeli u neki obližnji restoran kao pravi kauboji. Zavezali bi konje i došli pojesti ručak.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

- Kada bi pitao Zokija mogu li s pivom na konja, rekao bi da mogu bez probema. Bio je tu i jedan stariji Jeep u kojem smo znali dobrano feštati. Automobil je bio cijeli razbijen i jednom kad smo se dobro "zafeštali", pitao sam Zokija, mogu li malo uzeti Jeep i zabijati se tu u zid. I opet je rekao da mogu. Gdje ćeš djetetu dati veću radost od toga - kroz smijeh je ispričao dogovodvštine iz ranijih godina.

Tu ljubav prema konjima prenio je Filip na sina Jana koji danas ima 17 godina. Filipov sin dolazio je već od treće godine svog života i baš kao otac, razvio ljubav prema konjima i jahanju.

'Uvijek me konji smire'

- Kada god bi ga pitao gdje želi ići, a imao je izbora, uvijek bi rekao da idemo u Manjadvorce kod Zokija i konja. Odmah je počeo jahati i uživao je u tome. Opupšeno i smireno. Onda bi u blizini pronašli neku zmiju, pa bi Zoki uzeo zmiju sa štapom i stavio u neki seoski poštanski sandučić. Nije bila otrovnica naravno. A sa Zokijem je uvijek pregršt dogodovština. I moj sin je sve to učio na prirodan način, s prirodom - prisjetio se Filip. I nije tu stala ljubav oca i sina prema konjima. Svu strast prenijeli su i drugom, petogodišnjem Filipovom sinu koji uživa u društvu impozantnih životinja.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Cijelu obitelj privlači sjedinjenje s prirodom, potpuna sloboda i jahanje. Čim je glumac kročio na tlo ranča, odmah je htio jahati baš Wolfa. A poznaju se oni i vole, iako je tridesetogodišnji najtrofejniji hrvatski konj umirovljen još 2015. godine. Ali ima snage,volje i ljubavi prema svakome, a nekoga poput Filipa je i zapamtio. Glumac je priznao da je nekoliko puta pao s konja, no ne i s Wolfa.

- Sve je to dio života i dobra lekcija koja se uči na najrpirodniji način. Konj mi je najdraža životinja uopće. Posebice njegova snaga u tih 500 kilograma mišića. I taj mir koji pruža. Uvijek sam bio pomalo nadr...an tip. I uvijek me ti konji smire. Znao bi samo sjediti i gledati Uravićeve konje i već bi bio "uzemljen" - odao je glumac. Trenutno je na godišnjem odmoru, ali priznaje da uvijek radi. Završio je seriju "San snova" i već ima dogovoreno snimanje nove serije čije snimanje počinje u lipnju.

Talent naslijedio od oca Pere Juričića

- Ne mogu odati o čemu je riječ, ali uz to sam dobio ulogu i u jednom filmu čemu se jako veselim - rekao je na kraju.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Filip je glumački talent nanslijedio od oca Pere Juričića (78) s kojim se više puta surađivao na filmu i na televizij. Zajedno su glumili i u RTL-voj seriji 'San snova'.

- Mi se na setu poznajemo, ali se ponašamo kao da si nismo nešto prebliski... Sve vam je to za ljude, naviknete se i ne gledate na sceni sina nego lik kojem se suprotstavljate - pojasnio nam je ranije Filip.