Hrvatici predviđaju pobjedu u srpskom talent showu, publiku i žiri osvojila je snažnim vokalom

Hrvatica Natalie Balmix natječe se u srpskom talent showu 'IDJShow' i jedna je od najboljih i najpopularnijih kandidatkinja u tom natjecanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

IDJShow je prvi regionalni talent show fokusiran na digitalne medije, a u žiriju se nalaze Relja Popović, Darko Dimitrov i Teodora Džehverović.

Natalie publiku osvaja svojom pojavom, scenskim nastupom i nevjerojatnim vokalnim sposobnostima. Videe svojih nastupa često dijeli na društvenim mrežama. Njezin mentor je makedonski kompozitor Darko Dimitrov, a Natalie je malo koga ostavila ravnodušnim teškom životnom pričom. Samohrana je majka sina Ivana i otkrila je da više nije u braku ali da joj je to i definitivno bio najteži period kroz koji je prošla.

- Ivan je kao ja, borac. Mislim da će biti jako pametan. Vjerujem u ljubav i ušla sam u sve to kao jedna naivna djevojčica i onda kao ljubav pokreće sve. Ne, ljubav pokreće poštovanje. Nisam imala takav pogled na brak i sve to. Ja sam samohrana majka koja ne odustaje, to što se meni dogodilo ne bih poželjela najgorem neprijatelju. Bilo me je sram pogledati se u ogledalo, ali onda sam rekla sama sebi to je sada tako. Ili ćeš ostati na dnu ili ćeš zadnju slamku spasa uzeti - ispričala je kroz suze.

- Sve želje su mi ispunili, svatko je predložio svoje ideje i lijepo smo se sve dogovorili. Nisam morala misliti ni o najmanjoj sitnici uz njih! A Darko, za njega nema dovoljno dobre riječi... Za njega i njegov rad. Sva moja očekivanja su ispunjena, nisam očekivala da će produkcija dati toliki angažman oko nas i da će se toliko truditi. Mislim da se nijedno natjecanje na Balkanu ne može usporediti s IDJshow-om. Također, mislim da ljudi koji se bave nama i tamo provode čitave dane s nama zaslužuju jedno veliko poštovanje i zahvalnost - rekla je Natalie.

Duetom sa Stefanom Maljkovićem s kojim je izvela pjesmu Emine Jahović i Željka Joksimovića 'Dva aviona' osvojila je publiku i žiri pa joj mnogi predviđaju pobjedu u showu.

Najčitaniji članci