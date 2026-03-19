Hrvatska bruji o Potjeri i ovom majstoru! Sam branio 22.000 eura, došla je zadnja sekunda...

Večerašnja epizoda popularnog kviza Potjera na HRT donijela je pravu dramu koja je gledatelje držala prikovane za ekrane do posljednje sekunde.

Natjecatelj Noe (30) koji živi na Cresu briljirao je tijekom cijele emisije, pokazavši zavidno znanje i iznimnu koncentraciju. Već u svojoj pojedinačnoj igri uspio prikupiti 6 tisuća eura, a na ploči je uzeo višu ponudu od čak 22 tisuće eura i iznenadio lovca Mladena Vukorepu.

Foto: HRTi/Screenshot

U završnoj potjeri Noe je odgovorio na impresivnih 16 pitanja, čime je postavio iznimno težak zadatak za lovca.

Napetost je rasla iz sekunde u sekundu dok je Mladen pokušavao sustići visoki rezultat. Iako se u jednom trenutku činilo da će Noe odnijeti pobjedu, završnica je donijela preokret. Unatoč vrhunskoj igri i gotovo savršenom nastupu, lovac je uspio dostići postavljeni rezultat i na samom kraju pobijediti, ostavivši Nou bez osvojenog novca.