Hrvatska ljubav u posljednjem filmu velikog redatelja Orsona

Film nisam vidjela jer ne želim dok ga ne pogleda publika, rekla je hrvatska glumica, scenaristica, redateljica, kiparica te životna partnerica i muza Orsona Wellesa Oja Kodar (77). Peter Bogdanovich i Frank Mashall su završili Wellesov posljednji film “Druga strana vjetra”, koji se počeo snimati sedamdesetih godina.

Foto: Promo John Huston, Orson Welles i Peter Bogdanovich 1970. (lijevo); Oja Kodar s Wellesom je napisala predložak filma ‘Druga strana vjetra’ (desno); mlada Oja i Welles na setu istog filma (glavna); na snimanju ‘Dubine’ u Splitu (dolje)

Film će premijerno biti prikazan izvan konkurencije na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Oja ipak neće moći ići na projekciju filma zbog operacije oka koju je imala.

- Nisam umišljena, ali imam povoj na oku, bez veze mi je hodati s povojem na oku - kaže. Wellesov film prikazuje posljednji dan u životu ostarjeloga filmskog redatelja, kojem na proslavu dolaze gosti kako bi pogledali njegovo najnovije ostvarenje. Nastao je prema predlošku dviju kratkih priča koje potpisuju Welles i Oja, no do redateljeve smrti 1985. ostao je nedovršen. Film nisu dovršili, priča nam Oja, zbog financijskih razloga. Između ostalog jedan od koproducenata prokockao je novac od filma.

Foto: Promo Nakon mnogih financijskih komplikacija prava na film otkupio je Netflix i, osim što će biti prikazan na ovogodišnjoj Mostri, do kraja godine bit će dostupan i široj publici preko ove popularne videoplatforme

- Bilo mi je jako teško što smo na kraju uspjeli pronaći novac, ali ne dok je Orson bio živ - rekla je Oja. Welles je često usporedno radio na nekoliko projekata, tako da su mnogi ostali nedovršeni kad je nenadano umro 1985. od srčanog udara u L.A.-u. Nakon što je propala produkcija filma, majstor nedovršenih projekata radio je na filmu u svojoj hollywoodskoj garaži s nećakom Sashom Wellesom. Iako je u karijeri napisao više od 50 filmskih scenarija, a 40 filmova je i sam režirao, privatni život Orsona Wellesa toliko je bio živopisan da bi i sam mogao poslužiti kao ideja.

Nakon što je ostvario zavidnu filmsku karijeru na američkom kontinentu, u Europu dolazi nakon završetka 2. svj. rata, no Oju upoznaje tek u drugom navratu, 1962. kad je u Zagrebu snimao eksterijere za film “Proces” prema romanu Franza Kafke. Tad 46-godišnji redatelj upoznaje 20-godišnju egzotičnu crnku i perspektivnu studenticu kiparstva Olgu Palinkaš, koja ga posve očarava te joj daje scensko ime Oja Kodar jer mu je bila poput dara.

Welles je u to vrijeme bio u braku s Paolom Mori, ali Oju nije mogao izbaciti iz glave. Kad ju je opet sreo, Orson joj je predao pismo koje joj je napisao i čuvao četiri godine. Nakon toga su počeli privatnu i poslovnu vezu. Vitka brineta u mini suknji preuzela je brigu oko Wellesovih poslova te je počela glumiti u njegovim filmovima i usporedno studirati u Parizu. Iako je film nije previše zanimao, zbog Orsona se počela intenzivnije baviti filmskom umjetnošću, a izjavila je kako bi, da je on kojim slučajem bio kuhar, ona postala majstor u guljenju krumpira.

Jedno su drugom brzo postali izuzetna podrška i inspiracija. Kad su 1970. talijanske novine objavile njegovu aferu s Ojom, izrazito bijesan Welles zauvijek je napustio Italiju iako je u to vrijeme završavao film “Don Quixote” te iza sebe ostavio još jedan nedovršeni projekt.

- Orson je doista imao tisuću lica. Znao se u svojim ulogama transformirati na najčudesnije načine, kao majstor šminke često je sam ‘sređivao0 i druge glumce. Još više to dolazi do izražaja kad se zna da je u svojim filmovima često bio i redatelj, i scenarist, i glumac, i producent, i snimatelj, čak je i “klapu” sam udarao – govorila je Oja. Upravo zbog toga što se najviše oslanjao na sebe, mnogi njegovi kasniji projekti s Ojom snimljeni su samo djelomično ili nisu završeni. U jednoj je reklami promovirao vino i nije to smatrao nedostojnim umjetnika svog ranga.

- Da budem iskren, za tu reklamu sam dobio 75.000 dolara. I to je za mene dio umjetnosti jer ću taj novac iskoristiti za snimanje filmova po vlastitom ukusu. Možda ne znate, ali gotovo sam sve svoje filmove snimio vlastitim sredstvima – svojedobno je izjavio Welles koji je prihvaćao i manje plaćene uloge koje su mu pružale izgovor da se vrati u Jugoslaviju.

U Split bi u tajnosti dolazio Oji noćnim brodovima iz Italije kako bi izbjegao novinare. Iako su mu se sve veze i brakovi raspadali zbog njegovih nevjera, s Ojom je proveo posljednje 24 godine života. Nikad se nisu vjenčali, ali ona je ostala njegova najveća ljubav i najvažnija žena u životu. Christopher Welles Feder, njegova najstarija kći, u svojoj je knjizi otkrila kako je Oja Kodar željela zadržati svoju neovisnost i nije smatrala da trebaju ulaziti u brak.

– Ja sam Oja Kodar, a ne supruga Orsona Wellesa – ponosno je govorila.