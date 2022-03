Hrvatska misica prije izbora ljepote 'skoknut' će pod nož: Povećat ću grudi i korigirati nos

Za mjesec dana počinje veliko finale natjecanja za izbor Miss Europe Continental, a Hrvatsku će predstavljati 29-godišnja Ina Barić Požnjak. Iako je već odavno krenula s pripremama za veliki događaj, za RTL je otkrila kako će otići i na estetski zahvat korekcije grudi i nosa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Za ovo sam se pripremala jako dugo. Trema je prisutna, ali to je normalno. Ipak je to operacija, a opet tu je i natjecanje i velika konkurencija. Puno emocija natiskano je u jedan kratak period - rekla je Ina.

Razlog zašto se odlučila za estetski zahvat je prvenstveno natjecanje koje će za mjesec dana biti u Napulju, ali i njeno zdravstveno stanje, kaže.

- Već par godina se mučim s povećanim žlijezdama u grudima i kvržicama. Ovaj problem otkrila sam 2016. godine. Uvećani žljezdani parenim, znači osjete se kvržice pod prstima od centimetra do dva, to su nakupine žlijezda koje moram kontrolirati svaka dva do četiri mjeseca. Smatram da je doktor najstručniji u tome što radi i njemu sam se odlučila dati u ruke, odnosno pod nož - ispričala je.

Iako mnogi smatraju da se za ovakve zahvate odlučuju djevojke koje žele 'povećati' adute, Ina tvrdi da ne želi izgledati 'umjetno' te smatra kako upravo estetska kirurgija treba težiti na tome da se prikriju određeni nedostatci.

- Ne idem nužno na uvećavanje, ne želim biti umjetna iako je riječ o implantatima, ali smatram da estetska kirurgija treba upravo biti i težiti pokrivanju nedostataka, a ne pretjerivanju u njoj samoj - rekla je.

Zahvat koji će Ina raditi je pojasnili su iz klinike.

- Ona ima malu asimetriju dojki, isto tako imamo razliku u nivou bradavica tako da ćemo raditi augmentaciju dojki, dakle povećanje i podići ćemo malo bradavicu - kazala je dr. med. Ivonne Žgaljardić.

Osim problema s grudima, Ina će i korigirati nos.

- Na desnoj strani ćemo rješavati septum i rasteretiti puteve radi lakšeg disanja. Što se tiče estetskog dijela, želimo taj nos poženstveniti što znači da ćemo kompletno promijeniti oblik, skinuti kvrgu, vršak nosa učiniti malo prćastiji - pojasnio je doc. dr. sc. Zoran Žgaljardić.

