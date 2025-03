Hrvatska raste na kladionicama za Eurosong: Poznate su i sve pjesme, koja vam je favorit?

Napokon su poznate sve pjesme koje će se natjecati ove godine na Eurosongu u švicarskom Baselu. Hrvatsku će predstavljati Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake'. Ovih dana objavljene su i posljednje pjesme koje će se natjecati, te je sada poznato svih 37 natjecatelja. Prošlog tjedna čekalo se još Francusku i Cipar da objave pjesme, dok Gruzija tada nije imala objavljeno ime ni izvođača niti pjesme.

Također, jedna od favorita, predstavnica Malte, morala je promijeniti ime pjesme 'Kant'. Iako je Europska radiodifuzna unija (EBU) isprva odobrila ovaj naslov pjesme, naknadno su zatražili od predstavnice Malte da ga mora promijeniti. Iako 'kant' na malteškom znači 'pjevati', na engleskom je ova riječ pogrdna, zbog čega su se neki i žalili. Sada se pjesma zove 'Serving'.

Nakon objave svih pjesama, došlo je i do manjih promjena na eurovizijskim kladionicama. Hrvatska je bila pretposljednja, odnosno na 36. mjestu prošlog tjedna, a u ponedjeljak je na 35. Iza Hrvatske su Island i Crna Gora koja je zadnja.

Foto: Screenshot/

Favorit ove godine je Švedska koju predstavlja grupa KAJ s pjesmom 'Bara bada bastu', iza njih je Austrija koju predstavljaju JJ i pjesma 'Wasted Love'. Na trećem je mjestu Izrael, a zatim slijede Francuska i Nizozemska.

Poslušajte sve pjesme:

Švedska: KAJ - Bara bada bastu

Austrija: JJ - Wasted Love

Izrael: Yuval Raphael - New Daye Will Rise

Francuska: Louane - Maman

Nizozemska: Claude - C'est La Vie

Finska: Erika Vikman - Ich Komme

Estonija: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Ukrajina: Ziferblat - Bird of Pray

Belgija: Red Sebastian - Strobe Lights

Albanija: Shkodra Elektronike - Zjerma

Malta: Miriana Conte - Serving

Italija: Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Ujedinjeno Kraljevstvo: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Cipar: Theo Evan - Shh

Češka: Adonxs - Kiss Kiss Goodbye

San Marino: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Litva: Katarsis - Tavo akys

Grčka: Kavdia - Asteromata

Gruzija: Mariam Shengelia - Freedom

Njemačka: Abor & Tynna - Baller

Australija: Go-Jo - Milkshake Man

Irska: Emmy - Laika Party

Švicarska: Zoe Me - Voyage

Norveška: Kyle Alessandro - Lighter

Portugal: Napa - Deslocado

Poljska: Justyna Steczkowska - Gaja

Azerbajdžan: Mamagama - Run With U

Slovenija: Klemen - How Much Time Do We Have Left?

Danska: Sissal - Hallucination

Latvija: Tautmeitas - Bur man laimi

Španjolska: Melody - Esa diva

Luksemburg: L. Thorn - La poupee monte le son

Armenija: Parg - Survivor

Srbija: Princ - Mila

Hrvatska: Marko Bošnjak - Poison Cake

Island: Vaeb - Roa

Crna Gora: Nina Žižić - Dobrodošli

Eurosong počinje 13. svibnja kada će biti prvo polufinale. Hrvatski predstavnik Marko Bošnjak nastupit će u drugom dijelu prve polufinalne večeri. Drugo polufinale je 15. svibnja, a veliko finale 17. svibnja.