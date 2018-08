Hrvatski kaskader: 'Jet Li leti, a Keanu je super skroman lik'

Rođen sam u Zadru, ali sam se s 12 godina preselio u London i ondje sam se počeo baviti taekwondoom. Onda sam imao sreće i uspio se progurati u tu zabavnu scenu. Ostalo je povijest, ispričao nam je glumac, borac i kaskader Silvio Simac (44).

Foto: Privatni album ISTESANO TIJELO Silvio redovito trenira kako bi ostao u formi za snimanja koja zahtijevaju izdržljivost

U svojoj je karijeri glumio s velikim i poznatim imenima kao što su Keanu Reeves (53) s kojim je glumio u filmu “Man of Tai Chi”, Jet Li (55) s kojim se susreo u filmu “Vjerni Danny”, Jason Statham (51) u filmu “Transporter 3” i brojni drugi. Susret sa svakim od njih, priča Silvio, jedinstveno je i posebno iskustvo.

- Keanu Reeves iznenadio me svojom ljubaznošću, poniznošću i radnom etikom, a Scott Adkins jedina je osoba za koju istinski mogu reći da mi je prijatelj. S njim sam najviše u kontaktu od svih, a glumili smo skupa u filmovima “Crna maska 2”, “Nepobjedivi 2: U posljednjoj rundi” i drugi - priča nam Simac. Glumca Scotta Adkinsa upoznao je 2001. baš za vrijeme snimanja filma “Crna maska 2” na Tajlandu i odmah su se sprijateljili. Zahvaljujući brojnim seminarima i javim pojavljivanjima, njihovo je prijateljstvo samo raslo i postajalo sve jače pa su zato nakon Tajlanda nastavili svoju suradnju.

Foto: Privatni album SLAVA GA NIJE PROMIJENILA Keanu Reeves iznenadio je Simca svojom ljubaznošću, poniznošću i radnom etikom

- On je zaista jedan divan prijatelj, mogao bih ga hvaliti satima. Pored svega toga, ne zaboravimo da je odlučan i predan borilački umjetnik te glumac - zaključio je Simac. Najviše se ponosi scenom koju je glumio s Jet Lijem u filmu “Vjerni Danny”.

- Ma sigurno ti bude drago kad te izaberu između 800 prijavljenih. Ta scena gdje se Jet Li i ja borimo, najduža je takva scena koju je on do sad snimio - pohvalio se glumac jednom prilikom. Odrastao je u Zadru u 70-ima i u to je vrijeme bio jako inspiriran borilačkim vještinama Brucea Leeja. Smatra da je upravo on imao nevjerojatan utjecaj na njegov životni put i odabir. U London se preselio kao dječak , a nakon što je pogledao film “Nema povlačenja, nema predaje”, upisao se na taekwondo.

Foto: Privatni album Najduža borba Jet Liju je najduža scena borbe ona sa Simcem

- Bio sam jako posvećen onome što radim i baš zato su se boje pojaseva tako brzo mijenjale. Osvajao sam medalje na svim natjecanjima na kojima sam sudjelovalo i to mi je jako značilo - prisjeća se. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, ali mu je želja bila da se na neki način progura u svijet zabave i na showbizz scenu. Potpisao je s jednom agencijom ugovor i nakon pet tjedana otišao za Tajland gdje je odradio svoju prvu ulogu. Zadar mu je oduvijek u srcu i drago mu je što se lijepo razvijao kroz godine.

- Promijenio se, ali ipak je zadržao svoju šarmantnost. Hrvatski gradovi razlikuju se po arhitekturi, prirodi i hrani i to mi je sviđa - ističe. Na Jadran s obitelji dođe svake godine i to na otok Ugljan zbog netaknute prirode i opuštenog morskog života.