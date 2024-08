Hrvatski skladatelj proširio apel bolesnog oca: 'Možemo li doći do Matta Smitha za kćer Emu?'

Goran Dragaš, hrvatski skladatelj i autor glazbe za brojne holivudske filmove, objavio je na društvenim mrežama apel jednog teško bolesnog oca te pozvao sve svoje pratitelje i prijatelje da se ujedine i pomognu mu ostvariti želju.

Naime, Dragaš je poručio kako je prije dva tjedna dobio poruku od svojeg prijatelja da jedan čovjek u jednoj Facebook grupi traži pomoć. Anonimni otac napomenuo je da boluje od non-Hodgkin limfoma te da se sprema za potencijalan ishod... No, ne traži uslugu za sebe, već za svoju kćer.

- Ima kćer s posebnim potrebama, ima 20-ak godina i velika je obožavateljica filmova i serija, posebice glumca Matta Smitha - napisao je. Smith je inače glumio u serijama kao što su 'Dr. Who', 'Kruna', a zvijezda je i HBO-ove serije 'Zmajeva kuća'.

- Ona komunicira koliko joj to mozak dozvoljava, ali je gledala 'Dr. Who' puno puta, sve sezone sa Smithom, a zbog njega je počela gledati i 'House of Dragon' - napisao je Dragaš.

- Otac traži ako postoji neki način da se kontaktira Matt Smith i da snimiti 6,7,8 sekundi videa gdje govori ime te djevojke i pozdravlja je, ili nešto tako. Znam puno ime njenog oca, ali je odlučio ovo sve objaviti anonimno, pa ću poštivati njegovu želju. Njeno ime je Ema - poručio je.

- Jako sam emotivan kada je riječ o ovakvim teškim stvarima. Ima li ikakav način da pomognemo ovom ocu dati poklon svojoj kćeri? Svaka pomoć je dobrodošla - zaključio je Dragaš.