Hrvoje ispao iz 'MasterChefa' pa nam otkrio: 'Osjećaj je isprva bio odličan, a onda me uhvatilo'

Hrvoje Stošić (30), stručnjak za marketing iz Zagreba napustio je 'MasterChef'. Nakon gastro duela, gdje je njegov crveni tim pod vodstvom Bonaventure imao najlošija jela, završio je u stres testu u kojem nije uspio impresionirati žiri. S galerije mu je pomagala Irina koju je Hrvoje tijekom kuhanja uspio izbaciti iz takta, kao i brojne druge koji su navijali za njega.

Foto: Nova Tv

Iako mu se trudila pomoći, bilo je jasno da nisu u istom ritmu. Hrvoje je radio polako, no Irina se osjećala iznervirano.

- Hrvoje, ja te volim, ali danas si mi raščupao kosu na glavi - rekla mu je s galerije, a reagirala je i Zara koja mu je poručila da 'nije nego za batine'.

- A jako si mi drag! - šaljivo mu je dobacila.

Foto: Nova Tv

Presudila mu je naposljetku lignja, odnosno čišćenje lignje. Gostujući chef Toni Boban osmislio je složeno jelo od lignji koje su kandidati morali rekonstruirati te spojiti Aziju i Mediteran. Hrvoje je zbog ozbiljne greške dobio jako lošu ocjenu. Žiri i gost kuhar našli su u njegovom jelu zub lignje.

- Jelo je bilo korektno, ali zubi na koje sam naišao u oba griza bacaju jelo na dno - poručio mu je Mario te je Hrvoje naposljetku napustio natjecanje.

- Osjećaj je isprva bio odličan jer kada ste preko mjesec dana bez doticaja s vanjskim svijetom, to vam dođe kao naručeno. Kasnije, kad malo staneš i promisliš da je zapravo to sve sad gotovo, e onda te hvata nostalgija i nekako sebi kažeš: 'Ajde, pa mogao sam barem još malo' - priča nam Hrvoje nakon ispadanja.

Foto: NOVA TV

U gastro duelu je, priča nam, zajedno s Ganom bio zadužen za predjelo koje je dobilo same pohvale, no ipak je završio u stres testu.

- Kolege su me nominirale jer su smatrali da sam najmanje pridonio timu, i to je u redu jer svi imamo različite poglede. Ja smatram da sam dao 100% sebe i kao što se potvrdilo, moje predjelo je bilo savršeno - kaže nam. No bez obzira na ukusno predjelo, druga jela su im presudila. U posljednjem gastro duelu nitko osim chefova nije smio kušati jela, pa ga pitamo je li Bonaventura mogao učiniti nešto drugačije i spasiti cijeli tim od stres testa.

- Mislim da je još jednom probao kremu od patlidžana koja je bila presudna, sigurno bi je maknuo - kaže nam Hrvoje. No ne valja plakati nad prolivenim mlijekom, a ni sam Hrvoje nikome ne zamjera što su se stvari odvile kako su se odvile. Dapače, navija za sve svoje kolege s kojima je dijelio 'MasterChef' kuhinju i vilu, no otkriva nam da ipak ima dva favorita...

Foto: Nova Tv

- Malu prednost dajem Elvi i Irini - kaže nam, a koliko je prijateljstvo obostrano pokazala je u stres testu i Irina koja se iz petnih žila trudila mu pomoći i ubrzati ga.

Iako je njegov put u natjecanju gotov, Hrvoje kaže kako će sigurno nastaviti kuhati jer to voli i smiruje ga.

- Hoću li se krenuti baviti profesionalno kuhanjem? E, tu ću vas iznenaditi! Pratite moj rad i možda ostanete iznenađeni! - zaključio je.

