Hržica uoči koncerta za 24sata: 'Večeri slavljenja promijenile su živote mnogima, puno dobijete'

Još je malo ostalo do velikog koncerta Alana Hržice na splitskim Gripama. Popularni pjevač duhovne glazbe koji svojim koncertima puni dvorane diljem Hrvatske i inozemstva, nakon nešto više od dvije godine dolazi u Split, a koncert "Večer slavljenja" održat će se 25. siječnja s početkom u 19 sati u kultnoj dvorani Gripe.

Kažete da su koncerti na Gripama za Vas posebni. Zašto?

Prije malo više od dvije godine na Gripama sam u listopadu 2022. imao nezaboravan koncert. To je bio jedan od najljepših i najvažnijih koncerata u mom životu. Iako sam bio oslabljen prehladom, publika je reagirala na način koji nikada neću zaboraviti, nosili su me pjesmom kroz cijelu večer. Bila je to čudesna noć. Dvorana je tada bila puna, a atmosfera izuzetno snažna, jer je otvorenost Dalmatinaca zaista posebna. Prošli put je, takoreći, "grmilo" od samog početka. Cijela ekipa iz benda i ja uzbuđeni smo što što ćemo još jednom imati čast raditi dvoranu Gripe i vjerujemo opet doživjeti tu atmosferu. Također pridružit će mi se i brojni gosti s kojima se veselim dijeliti pozornicu.

Što možemo očekivati od ovog koncerta?

Publika može očekivati duhovnu okrjepu i lijepu večer kršćanske duhovne glazbe. To će biti večer nade i dubokog doticanja duše u kojem će svatko imati svoje vrijeme za molitvu za neku određenu potrebu, nakanu, za svoje čežnje, bolesti, a ujedno će i moći proslaviti dar života kojeg nam je Bog dao. U zajedništvu s drugim ljudima zajedno ćemo uživati i kušati Božju ljubav. Večeri slavljenja promijenile su živote mnogima. Ništa se ne može izgubiti, a može se puno dobiti.

Foto: promo

Imat ću čast ugostiti drage prijatelje iz splitskog područja: Papa bend, Zbor Mihovil, Veritas Aeterna, MZ Sveti Ivan od Križa, don Roka Kaštelana, Lordana Ljubenkova i don Mirka Šakića. Te ćemo večeri spojiti sjever i jug, a siguran sam da će to biti pravi doživljaj!

Nedavno ste objavili spot za pjesmu "Aleluja u meni". Koja je poruka?

Pjesma "Aleluja u meni" moja je posljednja pjesma koja je ugledala “svjetlo dana”, a nastala je u suradnji s Nerom Marušić koja potpisuje tekst i glazbu. Pjesma govori o ljudskom obraćenju i otkupljenju od grijeha posredstvom beskrajne Božje milosti. Uz novu pjesmu prije nekoliko dana premijerno je objavljen i spot kojeg je režirao Milo Ostović, koji je osim u zagrebačkom studiju, sniman i u prekrasnim krajolicima otoka Krka i Delnica. Kroz ljepotu planina, mora, rijeka i šuma željeli smo dočarati blizinu i sveprisutnost Boga u trenucima ljepote života, ali i borbe i nade. Upravo to je ponekad život - sve zajedno u isto vrijeme. Ali zato je važno znati da je On uvijek prisutan.

Koji Vam je koncert najviše u sjećanju?

Uh, teško pitanje… Sudjelovao sam na mnogo važnih i posebnih koncerata… Posebno mjesto u mojem srcu imaju prvi koncerti na Kamenitim vratima, to su snažne uspomene i sjećanja. Teško mi je još nešto posebno izdvojiti, bilo je toliko toga… Ali recimo Progledaj srcem na Maksimiru je nešto neponovljivo, pamtim i koncert u Osijeku, a i već spomenuti splitski koncert 2022. na Gripama jedan je od onih koje nikad neću zaboraviti. Bio je to jedan od prvih koncerata koje sam radio u vlastitoj organizaciji i gdje sam od prve do zadnje točke bio involviran u sve detalje. Disao sam za taj koncert od jutra do mraka i donio sam ljudima ono što mi je bilo u srcu i ono što sam nosio u molitvama. Taj je veliki koncert zakotrljao novu priču dvoranskih koncerata i nakon toga se puno toga promijenilo.

Biste li se prijavili na Doru?

U ovom trenutku ne bih se prijavio na Doru, ne vidim se na tom natjecanju zbog mog trenutnog glazbenog smjera kojim idem. Pratim Doru svake godine u krugu svoje obitelji, zajedno sa suprugom i djecom. To nam bude odlično druženje tijekom kojeg ocjenjujemo pjesme, a svatko uvijek ima svoje favorite. Osim zbog zabave i kvalitetno provedenog vremena sa svojom djecom to radim i zbog toga da im pokušam istančati smisao za prepoznavanje dobre pjesme, komentiranje glazbe, primjećivanje nečijih dobrih vokalnih sposobnosti i scenskog nastupa. To je nešto što sam i sam radio od malena i smatram to vrijednim prenijeti i na svoju djecu.

Foto: sasa cetkovic

Kako komentirate pjesme i nastupe zadnjih godina na Dori?

Najbolji opis bio bi - raznoliko. Svake godine bude nešto što se mom uhu osobito svidi. Općenito mogu reći da na Dori bude dobrih pjesama koje i kasnije ponekad rado poslušam. Dora mi je zanimljiva i jer se uvijek pojavi netko od novih autora za koje do tada nisam znao a vrijedni su pažnje jer bude zaista kvalitetnih tekstova.

Osnovali ste molitvenu zajednicu "Srce Isusovo". Kakva je danas situacija sa zajednicom?

Molitvena zajednica “Srce Isusovo” danas je u trinaestoj godini svog djelovanja i u njoj aktivno djeluje 100 članova uz još mnoštvo pridruženih članova. Zajednica je podijeljena na desetak službi, organiziramo duhovne obnove, individualne duhovne vježbe, i dalje svakog utorka molimo krunicu na Kamenitim vratima… Posebno mi je drago da imamo brojnu slavljeničku službu s velikim brojem talentiranih svirača i pjevača. Posebno bih izdvojio Vanessu Mioč koja se već etablirala na domaćoj sceni duhovne glazbe. Zajednica je vrlo aktivna, svake godine naraste za 20-30 novih članova među svima nama vlada zajedništvo. Mogu slobodno reći da smo jedna velika duhovna obitelj. Posebno me veseli da je mnogo onih koji su sa mnom u zajednici od samih početaka tako da, možete pretpostaviti, imamo bezbroj predivnih uspomena i veže nas neraskidivo prijateljstvo.

Što radite u slobodno vrijeme?

Slobodno vrijeme, što je to?:) Puno je obaveza, kako radnih, tako i obiteljskih. Upravo zato još i više cijenim trenutke u kojima imam prilike usporiti, biti s prijateljima za stolom, uživati u igri s djecom, izlasku sa suprugom…Posebno su mi dragi i izleti u prirodu u kojima sve više nalazim inspiraciju i odmor. Moja supruga voli izlete, pa me često izvuče iz "jazbine". A također moje mjesto za odmor daleko od vreve je ljetovanje u malom mjestu Brna na Korčuli, odakle potječe moja majka (točnije iz Smokvice), kojem se posebno veselim cijelu godinu. Da nema moje supruge i nastupa, vjerojatno ne bih izašao iz Brne, haha. Najbolje odmaram u domaćem okruženju.

Kakvi su vam daljnji planovi, ciljevi…?

Što se tiče 2025. godine i ciljeva koje imam u svom radu, nastojat ću održati kontinuitet gostovanja i nastupa. Iako je tempo intenzivan, želja da posjetimo sve te gradove izuzetno je jaka. Brojna svjedočanstva koja primamo o plodovima tih susreta pripisujemo Božjoj ljubavi koja dodiruje ljudska srca i pokreće promjene na bolje.

Moja želja je vidjeti napredak Hrvatske, prije svega duhovni, a zatim i gospodarski. Želim da naša mladost bude zdrava i okrenuta vrijednostima koje su nam prenosile naše bake i djedovi. Da sačuvamo naše tradicije i običaje. Volio bih da što više ljudi doživi Božju ljubav u svojim srcima. Iz te ljubavi i mudrosti želio bih vidjeti kako stasaju novi intelektualci, doktori, političari, poduzetnici i mnogi drugi koji će graditi pravednije i bolje društvo. To su razlozi koji me pokreću i motiviraju da radimo punom parom. Za deset godina volio bih i dalje raditi, stvarati i putovati, jer me to ispunjava i čini sretnim. Imam puno ideja koje se odnose na neka druga područja djelovanja, ali o tome ću pričati više ako dođe pravo vrijeme.