Dolazio joj na vrata: Podignuta optužnica protiv muškarca koji je mjesecima opsjedao Rozgu

Sredinom kolovoza ove godine pojavio se na kućnim vratima pjevačice, više puta je zvonio u nadi da će mu otvoriti, a kako bi joj pokazao da misli ozbiljno, fotografirao se ispred ulaza u njezinu zgradu

<p>Splitska pjevačica<strong> Jelena Rozga</strong> (43) ovo ljeto se našla u središtu pozornosti nakon što je priznala da ju je u karanteni opsjedao nepoznati obožavatelj, a <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zivot/pohotni-gastarbajter-jeleni-rozgi-slao-gnusne-poruke-i-dolazio-joj-pred-kucna-vrata-govorio-joj-je-da-zeli-s-njom-imati-intimne-odnose-1052116">Slobodna Dalmacija</a> doznaje kako se radi o muškarcu protiv kojeg je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu i zatražilo od suda da prihvati njihov kazneni nalog.</p><p>Za državljanina Hrvatske koji živi u Njemačkoj traži se određivanje šest mjeseci zatvora, s rokom kušnje od dvije godine, i to zbog toga što se nametljivo ponašao prema pjevačici. Kako stoji u optužnici, muškarca se tereti da je od 13. kolovoza 2019. do početka rujna 2020. preko e-maila i raznih profila na Instagramu slao neprimjerene poruke na Rozgin e-mail i Instagram.</p><p>U tim je porukama inzistirao da se njih dvoje moraju družiti, iskazujući joj veliku privrženost, a slao je i poruke u kojima je insinuirao da njih dvoje imaju ljubavnu vezu te je otvoreno govorio da želi s njom imati intimne odnose. Pjevačica je odbila svaku komunikaciju s njim, no on je nastavio i slao joj je svoje fotografije i fotografije sebe kako vozi svoj Audi te joj je nudio da ide u određene splitske trgovine u kojima je on ostavio poklone kupljene specijalno za nju.</p><p>Sredinom kolovoza ove godine pojavio se na kućnim vratima pjevačice, više puta je zvonio u nadi da će mu otvoriti, a kako bi joj pokazao da misli ozbiljno, fotografirao se ispred ulaza u njezinu zgradu, i to da se vidi njezino ime, te joj slao te fotografije. Nastavio je i u idućim danima slati bezbroj poruka u kojima je uporno naglašavao da želi s njom imati blisku vezu i intimni kontakt.</p><p>Kad je krajem kolovoza ove godine vidio da je ona na Instagramu objavila fotografiju s Peristila gdje je bila s društvom, najavio joj je u porukama da će doći, što je i napravio te joj se obratio. Rozga je odbila s njim komunicirati i tražila je da je ostavi na miru i više ne uznemirava. Sve je potom prijavila i policiji. Muškarac je na ispitivanju priznao da je točno sve što je pjevačica rekla policiji te da joj se prvi put obratio 2017. preko Facebooka.</p><p>Potvrdio je sve navode iz kaznene prijave te je rekao da sad zna i vidi da pjevačica s njim ne želi kontakt. Rekao je i da je očito imao pogrešan dojam te je spreman prestati ovako se ponašati. Ako Općinski sud prihvati kazneni nalog ODO-a i ako se okrivljeni ne bude žalio na njega, tada će postati pravomoćna predložena uvjetna kazna. Ako, pak, on bude prigovarao na kazneni nalog, tada će se ići u suđenje te u tom slučaju ODO traži da ga sud kazni s osam mjeseci zatvora, uz rok kušnje od tri godine, piše Slobodna Dalmacija.</p>