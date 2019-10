'Htio me oralno zadovoljiti pa mi je prijetio da će me ubiti...'

Kada je u prosincu 2017. godine holivudska diva Salma Hayek (53) u kolumni za New York Times opisala svoj odnos s producentom Harveyjem Weinsteinom (67) šokirala je obožavatelje, kolege, javnost.

- Godinama je on bio moje čudovište, a ništa nije mrzio više od riječi 'Ne' - objasnila je u svojevrsnoj ispovjedi Salma. Naime, nakon što su se brojne žene ohrabrile ispričati svoja mučna i traumatična iskustva seksualnog zlostavljanja koja im je, tvrde, priuštio holivudski moćnik, Hayek je podržala pokret #MeToo i opisala što je sve proživljavala u svojoj glumačkoj karijeri na račun suradnje sa suosnivačem filmskog diva 'Miramax'.

- Sve te godine ispirala sam samoj sebi mozak razmišljajući kako je sve gotovo i kako sam preživjela. Pokušavala sam spasiti samu sebe od užasne situacije objašnjavanja mojim najbližima, bila ponosna koliko sam spremna oprostiti, a u stvari sam se sramila zbog svega što se događalo - napisala je glumica.

Dodala je kako smatra da ju je od silovanja spasilo isključivo prijateljstvo s redateljem i scenaristom Quentinom Tarantinom (56) i Georgeom Clooneyjem (58). Dok je radila na filmu 'Frida', kojega je producirala Weinsteinova kompanija, igrajući čuvenu meksičku slikaricu, producent je od glumice zahtijevao da se skupa tuširaju, da ju gleda dok se tušira, da je masira, da je masira njegov razgolićeni prijatelj, da je oralno zadovolji, da se pred njim razgoliti u društvu druge žene... Svaki put mu je rekla: "Ne".

- A najviše je mrzio odbijanje. U jednom trenutku mi je rekao da će me ubiti i da ne mislim kako to nije spreman učiniti - napisala je Salma otkrivši kako ju je producent potom počeo ucjenjivati.

Pokušavala je to riješiti preko odvjetnika, ali ne tužbom za seksualno zlostavljanje, već argumentom da ne vjeruje baš u njihovu suradnju. On mi je na to odgovorio nemogućim zahtjevima sa kratkim rokovima čime se pokušavao 'oprati'.

- Rekao je da smijem dovršiti film samo ako snimim scenu seksa s drugom ženom u kojoj bih bila potpuno gola. Nisam se osjećala dobro. Tresla sam se... Ne zbog scene s drugom ženom, nego zato što sam to morala napraviti za Harveyja Weinsteina - opisala je glumica.

U Hrvatskoj je ljetos snimala film 'Bliss' s Owenom Wilsonom (50) a nekoliko mjeseci ranije sa Samuelom L. Jacksonom (70) i Ryanom Reynoldsom (42) snimali su film 'The Hitman's Wife's Bodyguard'. U maniri holivudske dive Hayek je rijetko istupala u javnost, ali nije štedjela u tim prilikama nahvaliti iskustva sa snimanja u Lijepoj našoj te je isticala kako je uživala u opuštenoj i ugodnoj atmosferi na setu. Danju je glumica kratila vrijeme obilazeći dalmatinske restorane u kojima se častila specijalitetima pa nakon zasluženog odmora, tek kad je padala noć, odlazila bi na set.