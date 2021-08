Glumac Johnny Depp (58) dobio je pravo nastavka parnice protiv svoje bivše supruge Amber Heard (35). Depp je tužio Heard za klevetu, nakon što ga je ona optužila za fizičko zlostavljanje.

Heard je 2018. godine, dvije godine nakon razvoda, za Washington Post napisala da je žrtva obiteljskog nasilja. Iako nije direktno imenovala Deppa, britanski časopis The Sun ga je prozvao 'zlostavljačem' i povezao to s njegovom vezom s Heard. Glumac je tužio časopis, no britanski sud presudio je u korist časopisa.

Nakon toga je Heard pokušala iskoristiti britansko suđenje kako bi spriječila Deppa da ju tuži za klevetu u SAD-u, što je sud u Virginiji proglasio 'besmislenim'. Tako Depp može nastaviti s tužbom protiv Heard.

Američki sud objasnio je kako bi korištenje zakonskih standarda strane zemlje moglo biti 'opasan presedan' i da su slučajevi 'inherentno različiti'.

Ročište je zakazano za početak 2022. godine, a osim Deppove tvrdnje da ga je Heard klevetala, sud će se pozabaviti i njenim optužbama da je Depp 'nahuškao' botove na društvenim mrežama na nju.

Osim što je dobio dopuštenje da nastavi s tužbom, Depp je ranije ovaj mjesec pobijedio u još jednoj zakonskoj borbi koja će natjerati dobrotvorne organizacije da dokažu je li njegova bivša supruga uistinu donirala 7 milijuna dolara koje je dobila nakon razvoda, kako je obećala.