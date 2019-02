'Htjeli su prekinuti koncert i isključiti struju, ali nismo dali'

U Jugoslaviji su ‘70-ih i ‘80-ih samo tri čovjeka smjela nositi bijelo odijelo. Bili su to Tito i dva Gorana: Goran Milić i Goran Bregović. Bregović je pokazao kako se od rocka može napraviti industrija. Šef beogradske milicije mislio je da će koncert Bijelog dugmeta na Hajdučkoj česmi moći osiguravati desetak njegovih ljudi, a na koncert je došlo između 70.000 i 100.000 ljudi... Nakon Titove smrti 1980. scena je eksplodirala od kreativnosti. Prljavo kazalište pjevalo je “Ja sam za slobodnu mušku ljubav”, dok je Johnny Štulić punio klubove pjevušeći o Poljskoj. Novi val, pastirski rok, sve je to povijest, ona prava, velika, koncentrirana, koja se ne zaboravlja jer utiskuje najdublje pečate.

Danima su htjeli zabraniti koncert, a nekoliko minuta prije početka šef osiguranja, nekakav milicajac, poželio je isključiti struju. Bilo je previše ljudi i nije se mogao probiti. Rekao je da kažem publici da je otkazan. Odgovorio sam tom panduru neka on s tom kapom izađe pred ljude i kaže da ga nema, rekao je Jasenko Houra (58).

Legendarni koncert Prljavoga kazališta bio je na tadašnjem Trgu Republike 17. listopada 1989. godine. Procjene su da je na koncertu bilo između 200.000 i 300.000 ljudi. Pjesma “Mojoj majci”, ili u narodu prihvaćeno “Ruža Hrvatska”, postala je svojevrsni simbol otpora i u to vrijeme najiščekivanija pjesma. Četiri mjeseca prije koncerta Slobodan Milošević imao je govor na Gazimestanu, gdje je najavio da ni oružani sukob nije isključen. U takvim okolnostima nisu željeli koncert Kazališta.

- Danima je bio pritisak, ali ni danas ne znam tko je to inicirao. Išli smo u razne institucije i sobe, ali nisu nas mogli slomiti, pa kao klinci smo dovoljno čučali kad bismo iz šale bicikle krali - kaže Jajo.

Foto: privatni album

No cijele te godine bilo im je teško. Godinu prije izdali su album “Zaustavite zemlju”, na kojoj je bila i “Ruža Hrvatska”.

- Bilo je naporno na turneji jer smo na koncerte morali dolaziti pet sati ranije, a odlazili bismo čak pet sati kasnije. No u Zagrebu je to bilo nešto sasvim drugačije. Taj pandur koji je želio isključiti struju bio je s nama na pozornici i cijelo nam vrijeme govorio da prekinemo koncert. A to bi bila piz...ija - rekao je Houra pa nastavio:

- Ljudi su počeli dolaziti puno prije početka koncerta. Nekim je pozlilo, padali su u nesvijest, a oni u prvim redovima mogli su iz te gužve izaći samo preko pozornice. To je bilo nevjerojatno, Bodalec pjeva, ja sviram, a između nas nose klince koji su pali u nesvijest. Bitno je da publika nije napravila nikakvo sranje, onda bismo imali problema. Ali bili su briljantni, možda baš iz inata prema ‘ovima’.

Foto: privatni album

Publika je bila sjajna, a usred koncerta Jajo ju je još ohrabrio.

- Narode, neka u ova teška vremena Bog čuva i vas i nas.

Jajo kaže kako je tek idućeg jutra postao svjestan što se sve događalo i kakav je to povijesni koncert bio.

- Teško će se ponoviti takav koncert. Poklopile su se okolnosti, sve, i na kraju je ispao spektakl. Iako, mislim da zbog toga spleta okolnosti nisu uspjeli zabraniti koncert. Ali da je bio u neko drugo vrijeme, odnosno nešto ranije, vjerojatno ga ne bi bilo. Jer već se osjetilo da se sve raspada, pa ubrzo smo bili na rušenju Berlinskog zida - rekao nam je Houra.

Foto: privatni album

Bubnjar Tihomir Fileš Filko (56) ni danas se baš dobro ne sjeća samoga koncerta.

- Kad smo vidjeli tu masu ljudi, dogovorili smo se prije izlaska na pozornicu da ne skačemo i ne ‘divljamo’ previše, pogotovo smo Mladena upozoravali da ne plješće previše i da ostane miran jer kad bi publika počela skakati, moglo bi biti svega. A ljudi su visjeli sa zgrada, bili na krovovima trafika, ma posvuda. I dobro da je sve ostalo mirno, jer policija je drugi dan išla po bolnicama i ispitivala ako ima ozlijeđenih ljudi s koncerta. Nije bio niti jedan - kaže Filko.

Na koncert su ljudi dolazili i autobusima iz Slovenije. Nakon otprilike pola sata svirke krenuli su iz zvučnika prvi taktovi “Ruže Hrvatske”. Delirij na Trgu.

- Imali smo puno hitova, no to nam je najvažnija pjesma. Posebno je emotivna, a sjećam se i kako je nastala, kad je Jaji umrla majka Mirjana. Ugradio je sve svoje emocije u nju - opisao je Bodalec.

Foto: privatni album

Prljavci su usred priprema za novu turneju, koja počinje 14. veljače u Rijeci, u Dvorani Mladosti. Odsvirat će oko 60 koncerata do kraja godine.

- Trebali bismo 17. listopada, na samu godišnjicu, imati koncert. Još ne znamo točno na kojoj lokaciji - rekao je Fileš.

Sviraju već 42 godine, ni ne pamte broj pjesama, turneja i koncerata, još manje proba. Na kojima upravo provode dane. Nije lako kao nekad, malo su godine stisle, pa u skladu s njima znaju stisnuti i leđa...

- Teško je procijeniti koliko dugo ćemo još svirati, ne odbrojavamo. No dok se dobro osjećamo, mi ćemo svirati.

Pa ni Federera ne pitaju kad će prestati igrati tenis - završio je Jajo.