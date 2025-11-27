Hugh Grant tvrdi kako nikad nije volio glumu: 'Radio je to samo zbog slave i hrpe novca'

Britanski glumac Justice Smith (30) gostovao je u podcastu zvijezde Twin Peaksa, Kylea MacLachlana 'What Are We Even Doing?' te je ispričao nešto što je šokiralo fanove Hugha Granta (65).

Naime, Kyle je pitao mladog glumca, kako je bilo glumiti s Grantom u 'Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves'. On je otkrio kako su se odlično slagali.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

- Obožavao sam ga. Kada smo zajedno radili, jednom sam ga pitao: 'Hej, voliš li i dalje to što radiš' - rekao je Justice.

Nakon toga, uslijedilo je nešto što ga je doista iznenadilo.

- Ne, nikad nisam to volio. Krenuo sam s glumom samo zbog hrpe novca i slave - rekao mu je britanski glumac.

Dodao je kako mu se svidjela njegova iskrenost te da je Hugh doista jako duhovit. Ipak, ta rečenica ga je baš zainteresirala pa je pitao kolegicu Rosamund Pike što misli o tome.

FILE PHOTO: Actor Grant poses at the world premiere of 'Paddington 2' at the BFI Southbank, in London | Foto: Mary Turner/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Mislim da je stvarno bio ozbiljan - rekla je, a mladi glumac je rekao kako je tada shvatio da je možda zaista moguće da netko ovaj posao radi samo zbog novva.

Kyle i Justice složili su se kako je Hugh pravi perfekcionist i da se jako puno trudi oko svog posla.

- Mislim da je toliko dobar glumac da me zaista uvjerio u to da se glumom bavi samo zbog novca - nasmijao se mladi glumac.