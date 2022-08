Huljić nam otkriva pozadinu krađe hakera: Ne bi se baš usrećio da me tražio novac...

Jedini razlog zbog kojeg sam otvorio profile na društvenim mrežama su sponzorski ugovori. U životu nikada nisam ništa objavio, to ne pripada mojoj generaciji, priča nam glazbenik Tonči Huljić (60).

Novopečeni djed susreo se s krađom identiteta na internetu. Haker, kradljivac identiteta ili pak suludi obožavatelj, napravio je lažni profil s njegovim imenom. Na službenom profilu pjevač je objavio tijek razgovora koji se odvio na Instagramu te su Tončijevi obožavatelji obaviješteni da se radi o lažnom profilu.

"Pozdrav najdraži, tvoj lajk je primijećen na mojoj službenoj stranici. Hvala što podržavaš moju dobru glazbu i gledaš moje videe. Stvarno cijenim", pisalo je u prvoj poruci, nakon čega su upućeni emotikoni srca.

"Hvala na podršci. Kako ste vi i Vaša obitelj?", nastavila je osoba koja je ukrala Tončijev identitet te je inzistirala na daljnjoj komunikaciji.

Huljić mu je odgovorio s ''?'' i potom upozorio obožavatelje da je to lažni profil.

Kasnije je objavio snimke zaslona još nekoliko lažnih profila sa svojim imenom koji su se pojavili u zadnje vrijeme na Instagramu.

- Nisam aktivan na društvenim mrežama, osim što sam dužan objavljivati određene stvari zbog sponzorskih ugovora. A i to obavlja moj administrator - kaže nam Tonči, pa nastavlja dalje:

- O lažnom profilu me obavijestila pratiteljica. Ne znam kako se to na kraju završilo, kao što sam rekao, s time se bavi administrator. Nisam u tome.

Dnevno se u svijetu hakira 100.000 korisnika društvenih mreža, a u Hrvatskoj je sve više slavnih ljudi kojima su hakirani profili ili kreirani ''lažni profili''. Kradljivci identiteta od vlasnika profila većinom traže iznose koji se penju i do 3000 eura, a često se javljaju i njihovim pratiteljima, s ciljem izvlačenja novca i od njih.

Huljiću nije palo na pamet dati novac za tako nešto.

- Nije me tražio novac, a ne bi se ni usrećio s tim - rekao nam je Tonči.

Jedna od hakerskih žrtava je i pjevač Sandi Cenov (54), koji mjesecima nema pristup službenom Facebook profilu.

- Profil koji godinama imam više nije moj. Sad se na njemu objavljuju svakakve bedastoće. Ovim putem se ispričavam svima koji i dalje prate taj profil ili dobivaju čudne poruke - priča nam Sandi.

Sve je počelo kad je Sandi zatražio plavu kvačicu na profilu. Kako smo ranije pisali, ta plava kvačica, koja se zove "verifikacija", san je svakog brenda, influencera, poznate osobe i na društvenim mrežama je postala neka vrsta statusnog simbola. I Sandi ju je priželjkivao, kao i voditeljica Tončica Čeljuska (53), koja je zbog te želje teškom mukom uspjela vratiti profil.

- Predstavio se kao korisnička podrška Instagrama te mi ponudio plavu kvačicu. Egotriperski sam nasjela na poruku. Hakirali su me - rekla nam je Čeljuska, čiji je haker bio s ovih prostora.

Sandijev kradljivac identiteta je iz Bagdada, a Cenov se uplašio da će mu nakon Facebooka, uzeti i profil na Instagramu.

- Tri dana sam se jako nervirao oko toga, a onda sam odustao i otišao na more - rekao je Sandi, koji je uspio zadržati Instagram profil.

U petak se vratio s mora u Zagreb i sad će pokušati vratiti hakirani profil.

- Još uvijek sam u morskom raspoloženju, pa se ne želim nervirati oko toga.

Otkad je preuzeo Sandijev profil, haker ga ni jednom nije pokušao kontaktirati.

- Najtragičnije od svega je što me nisu tražili novac. Uopće me nitko nije kontaktirao. Korisnička služba me obavijestila da se profil vodi pod nekim drugim mailom - ispričao nam je Cenov, koji je pokušao objasniti Facebook službi da on nije zatražio nikakve preinake.

Nisu ga doživjeli, a haker ga je objavama nastavio šokirati.

- Profil i dalje postoji, a ja ga ne vodim. Nitko mi se nije javio i ne znam što se zbiva. Definitivno želim vratiti svoj profil - kaže Cenov, pa nastavlja dalje:

- Najgora stvar je ta što ispod moje fotografije piše da sam politički kandidat, a to nikada ne bi bio. Ja sam, i dalje, samo glazbenik (ha, ha). To kao da mi je napravio netko tko me dobro poznaje, pa je baš kontra mene išao. U politiku nikad ne ulazim, uopće me zanima me. Skroz mi je to šašavo. Vjerujem da se lažni profili lakše rješavaju od hakiranih slučajeva. Ne mogu ga ugasiti jer Facebook ne vjeruje da to nisam ja. Totalno, blesavo - kaže nam glazbenik, čija je supruga Ilina, prva primijetila hakirani profil.

Glazbenik Jurica Pađen (67) također je imao neugodno iskustvo.

- Netko je napravio lažni profil i predstavljao se u moje ime. Međutim, upozorio sam pratitelje i kradljivac je uklonio profil - kaže.

Kradljivac identiteta je tražio određeni iznos novca od korisnika koji su zapratili lažni profil.

- Žicao je novce. Ne znam koliko je tražio, nije bio veliki iznos, ali je bilo neugodno - rekao je glazbenik, koji je odmah obavijestio korisničku službu Instagrama.

Podsjetimo, Glumica Kristina Krepela (42) nije bila te sreće. Zbog hakerskih poziva i poruka obratila se Uskoku.

- Mislila sam, pa dobro, tko će hakirati baš moj profil? I to se dogodilo. Pisala sam korisničkoj službi Instagrama deset puta, no, nažalost, bezuspješno. Sve sam prijavila policiji i otišla Uskoku - rekla nam je ranije Krepela.

Haker ju je dugo navlačio. Prvo joj je vratio profil, ali nije mogla ući u njega jer je promijenio mail i lozinku.

- Navlačio me da vidim da profil nije izbrisan. Uklonio je sve fotografije i preko WhatsAppa me tražio novac. Policija me poslala na Uskokov kibernetički odjel, koji se bavi internetskim kriminalom. Tamo rade super dečki, genijalni su, ali oni ništa tu nisu mogli - kaže Krepela pa nastavlja:

- Najednom su mi prijatelji javili da im se pojavio moj profil sa svim fotografijama. Mislila sam da je to Instagram riješio. Nije. Haker je mojim pratiteljima slao poruke s tog profila i pokušavao ih hakirati. Užas. Potom me ponovno tražio novac. Rekla sam mu da to ne dolazi u obzir.

Glumica je, kako kaže, napravila sve što je mogla. Otvorila je novi profil i krenula ispočetka, a hakeru nije pristala platiti.

- Ne sjećam se koliko je tražio. Nakon što sam dala te poruke policiji, izbrisala sam ih da ne gledam više u njih. Ali tražio je zapravo bitcoine - kaže glumica iz Zagreba.

Kako su joj objasnili u Uskoku, teže ih je uhvatiti ako im plaćate u bitcoinu.

- Policiji sam prijavila jer je to ispravno, neka znaju. No oni se bave puno većim internet-kriminalom.

Njezina prijateljica i kolegica glumica Ornela Vištica (32) požalila se na hakiranje i traženje novaca u Bitcoinima.

- Haker mi šalje poruku na WhatsApp, traži novac u Bitcoinima te ističe kako policija ne može ništa učiniti. Paralelno dobivam imena ljudi koji kao mogu odhakirate moj profil, da se dogovaramo novčano. Je li ovo moguće? - rekla je Ornela, pa im je poslala snažnu poruku:

- Poručujem hakerima, koji su s ovog govornog područja: Ukoliko moj profil ne odhakirate u roku od jednog dana, pronaći ću vas sve! Napravit ću sve da se lanac otkrije i zloupotreba podataka kazni. To neće proći tek tako - rekla je glumica, koja je ostala bez Instagram profila.

