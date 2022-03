Huljići su s kćeri Hanom bodrili zeta Grašu na koncertu u Splitu: 'Sretan sam, ovo je moj grad!'

Koncert Petra Graše (45) u splitskoj Spaladium Areni u petak navečer trebao je započeti u 20 sati, no glazbenik je na pozornicu stigao tek sat vremena kasnije. Kao i tjedan dana ranije u Zagrebu. Ipak, gotovo 12 tisuća ljudi nije mu ništa zamjerilo. Publika je s njim u glas pjevala hit "Srce za vodiča" koji je Grašo snimio sa suprugom Hanom Huljić (31).

POGLEDAJTE VIDEO

Odmah na početku pjesme iz publike je osvanuo veliki transparent "Gdje je Hana?", koji je glazbenika, kao i cijelu dvoranu, iskreno nasmijao da je čak na trenutak morao prekinuti pjesmu.

Hana je na koncert stigla u pratnji roditelja, glazbenika Tončija (60) i Vjekoslave Huljić (58). Zelena haljina istaknula je njezin trudnički trbuščić. Bili su i Petrovi roditelji, bivši košarkaš Zoran i Snježana Grašo.

- Ovo je bio jedan preveliki val energije i prepun sam dojmova. Ovo je moj grad i to uvijek sa sobom nosi veliku odgovornost i nije lako. Toliko dobre energije i 140-ak minuta bez pauze je nešto fantastično - rekao je Petar.

Bio je to prvi koncert u Spaladium Areni od početka pandemije.

- Kada smo planirali koncerte bili smo usred mjera i nismo znali kad će se moći održati, ali vjerovali smo da će se to dogoditi i dogodilo se u najboljem mogućem trenu kad nam je dozvoljeno da se ponovno svi okupimo. Mislim da je, između ostalog, ta energija i želja publike da me vidi te da je slobodna - bila velika. Toliko sam sretan što sam svjedok tih prvih koncerata. Krenuli smo u Kopru, uslijedile su dvije zagrebačke Arene i sad moj Split. Sretan, sretan, sretan! - rekao je Grašo.

S koncertima nastavlja u Ljubljani, Skoplju, Beogradu, ali i u Puli, Šibeniku i brojnim drugim gradovima. U Splitu smo popričali s Grašinim velikim obožavateljima.

- Za umjetnika kao što je Grašo isplatilo bi se čekati i duže, tako da mu je kašnjenje oprošteno. Mi smo svi napokon ovdje zajedno. Pjevalo je u isti glas na tisuće nas i ovo je nešto što mi je falilo, a Petar je samo šlag na tortu - rekla je Splićanka Anamarija koja je jedva dočekala koncert svog omiljenog pjevača. S njom se složio i sugrađanin Stipe.

- Mislim da njemu nema do koncerata u Splitu, kod kuće je uvijek najbolje. Rasprodao je on dva puta Zagreb, ali sigurno nema tog žara. Mislim, pogledajte kralja koji je digao plakat s upitom gdje je Hana... mislim da to samo nama u Splitu može pasti na pamet - rekao je Stipe te dodao kako je na koncert poveo djevojku.

Najčitaniji članci