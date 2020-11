- Uop\u0107e se nije isticao. Do\u0161ao je i donio kutije, ali imao je masku da bi se za\u0161titio od korone. Puno njih nije imalo pojma tko je on - rekao je izvor za strane medije. Brad je u pauzama od pomaganja zapalio cigaretu, razgovarao s brinetom, ali i sna\u017eno zagrlio svog prijatelja, britanskog umjetnika Thomasa Houseagoa (48) kada ga je vidio.\u00a0

Glumac se pobrinuo i da cijela situacija bude zabavna pa je iz vozila uzeo prijenosni zvu\u010dnik i spojio ga na svoj mobitel te okupljenima pu\u0161tao glazbu.

Ovo je prvi put da je Pitt vi\u0111en u javnosti nakon \u0161to je prekinuo s djevojkom, manekenkom Nicole Poturalski (27).\u00a0

\u00a0

Humanitarac Brad nosio kutije s hranom: 'Nismo ga prepoznali'

S obzirom na to da je nosio masku, ali i traperice, majicu i košulju, mnogi nisu imali pojma da im je hranu dostavio legendarni glumac. Pričao je s okupljenima, a kako bi cijelu situaciju učinio zabavnijom, puštao je glazbu

<p>Holivudski glumac <strong>Brad Pitt </strong>(56) pomagao je prošlog tjedna u Los Angelesu onima kojima je to potrebno. Brad je nosio kutije hrane u 'South Central', a ljudi koji su stajali u redu da bi dobili hranu koju je u kamionu donio Brad i kutije raznosio satima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brad i Jen susreli se na Oscarima </strong></p><p>Svi oni slabijeg imovinskog stanja bili su zahvalni na pomoći, ali puno njih nije shvatilo da su u prisustvu jedne od najpoznatijih zvijezda današnjice. Neki to pripisuju Pittovu stilu odijevanja; nosio je traperice, majicu i košulju, a imao je i masku pa ga je tim više bilo teško prepoznati. </p><p>- Uopće se nije isticao. Došao je i donio kutije, ali imao je masku da bi se zaštitio od korone. Puno njih nije imalo pojma tko je on - rekao je izvor za strane medije. Brad je u pauzama od pomaganja zapalio cigaretu, razgovarao s brinetom, ali i snažno zagrlio svog prijatelja, britanskog umjetnika <strong>Thomasa Houseagoa </strong>(48) kada ga je vidio. </p><p>Glumac se pobrinuo i da cijela situacija bude zabavna pa je iz vozila uzeo prijenosni zvučnik i spojio ga na svoj mobitel te okupljenima puštao glazbu.</p><p>Ovo je prvi put da je Pitt viđen u javnosti nakon što je prekinuo s djevojkom, manekenkom <strong>Nicole Poturalski</strong> (27). </p><p> </p>