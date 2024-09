Humor, seks i rabin: Zašto svi u Hrvatskoj pričaju o novoj seriji 'Nobody wants this' s Netflixa?

Ovog četvrtka na Netflix je stigla nova serija 'Nobody wants this'. Hrvate je oduševila i trenutačno se nalazi na prvom mjestu domaće Netflix Top 10 liste.

Serija ima deset epizoda od kojih svaka traje 30 minuta.

Radnja prati neobičan odnos između razdražljive i glasne voditeljice podcasta o seksu i vezama Joanne, čiji se život zakomplicira kad u njega uđe nekonvencionalni rabin Noah. Oni imaju različite poglede na svijet te su žrtve modernih ljubavnih prepreka i dobronamjernih, ali ponekad sabotirajućih obitelji.

Foto: screenshot/Youtube

Kristen Bell glumi Joanne, a rabina Nou igra Adam Brody, glumac najpoznatiji po ulozi Setha Cohena u seriji 'O.C.'.

Joanninu sestru glumi Justine Lupe koju mnogi pamte po ulozi Wille Ferreyre iz serije 'Nasljeđe', a Noinog brata tumači Timothy Simons, najpoznatijeg po ulozi Jonaha Ryana u serijalu 'Potpredsjednica'.

Serija je u samo nekoliko dana od prikazivanja dobila preko 95% pozitivnih ocjena kritičara na Rotten Tomatoesu i također vrlo dobrih 84% ocjene publike. Na IMDb-ju ocijenjena je visokom ocjenom od 8.1/10.

Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION

Kreatorica serije je Erin Foster, kćerka glazbenog mogula Davida Fostera, a za ovu romantičnu komeduju inspirirao ju je vlasstiti život. Foster se obratila na židovstvo prije nekoliko godina kada se zaljubila u svog današnjeg supruga - Židova.

- Ova serija temelji se na jedinoj dobroj odluci koju sam u životu donijela: zaljubljivanju u dobrog židovskog dečka. Ali i shvaćanju da je biti sretan mnogo teže nego biti nesretan - jer se nemate na što žaliti. I zato sam napravila ovu seriju, da pokažem kako pronalaženje ‘prave osobe‘ može biti jako teško - ispričala je za Tudum.

Kristen Bell and Idina Menzel receive Hollywood Star on Walk of Fame | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Prilikom najave serije otkrila je kako je nekoć smatrala da je najsmješnija stvar u vezi ljubavi kad ona krene po zlu, no kako ju je sretna veza u kojoj se našla nagnala da promijeni mišljenje.

- Ova serija stvarno predstavlja način na koji sada gledam na ljubav, koja je toliko drugačija od onoga kako sam je gledala prije. Biti u stvarno lijepoj, zdravoj, zabavnoj vezi, to me natjeralo da ublažim dio svog cinizma - istaknula je za Netflix Tudum.

Trailer za seriju pogledan je u jednom danu čak 2.3 milijuna puta.