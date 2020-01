Glumica, doktorica znanosti i suosnivačica kazališta Mala scena, Vitomira Lončar (60), napustila je Hrvatsku prije tri godine, kada su njezinom suprugu ponudili posao umjetničkog ravnatelja kazališta Meriton Children's Theatre u kineskom gradu Xi'anu. Budući da u Kini trenutačno hara epidemija koronavirusa, mnogi su se njezini prijatelji i kolege zabrinuli za njih, no oni se nalaze u drugom kraju.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

- Dragi prijatelji, pišete i pitate jesmo li dobro... Hvala svima na brizi! U našoj provinciji još nema virusa. Jučer smo otišli na Filipine i izvan zemlje ostajemo mjesec dana. Do onda će se valjda sve smiriti. Sretna svima KNG! Godina štakora! Puno pozdrava s otoka Cebu, naše prve stanice! - napisala je Vitomira na Facebooku.

Inače, Vitomira se u Kini očekivano brzo snašla - i prije nego što je otišla počela je učiti jezik. Radi kao profesorica na Sveučilištu Eurasia, a sa suprugom putuje po Aziji kad god stigne. U Hrvatsku se ne planira vraćati.

- Shvatila sam da ću morati otići u Kinu, da za mene više ovdje mjesta nema, da ja moram otići u političku emigraciju, da ja u svojim godinama više ne mogu ništa raditi u ovoj zemlji, da sve ono što znam, mogu, i sve ono što sam naučila, da sve moje iskustvo ovdje ne znači ništa, da sam za ljude ovdje luđakinja i bolesnica koja uopće ne zna ništa o svom poslu, da su me diskreditirali na svim područjima, da su me maknuli s Akademije dramskih umjetnosti gdje je bilo moje prirodno mjesto, da više nisam niti mogla predavati i to jutro mi je sve prošlo kroz glavu i rekla sam: 'To je kraj. To nije bio planirani kraj, to je jednostavno bio - kraj' - ispričala je na promociji četvrtog dijela svoje knjige 'Slamka spasa', uoči odlaska u Kinu.

