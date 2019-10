Hvali se golišavim fotkama, a mama mu bira buduću djevojku

Obično prilazim curama kad vidim da je situacija potencijalna za daljnji razvoj makar to bilo u parku. U najgorem ishodu uvijek imam neku smiješnu priču koju ispričam, govori nam Zadranin nordijskih i talijanskih korijena Josip Kotlar (27).

Foto: Instagram

Jednom od četvorice kandidata koji traži srodnu dušu u drugoj sezoni reality showa 'Ženim sina' u potrazi za onom pravom pomoći će majka Suzana koja mašta o odvažnoj, hrabroj i karakternoj snahi.

Josip dodaje da osim što je hrabar u prilaženju djevojaka ipak smatra da 'ulet' ispadne bolje ako je situacija obrnuta.

Foto: Instagram

- U 90 posto slučajeva djevojke to rade bolje nego ja - kaže uz smijeh. Objasnio nam je da 'pravu' djevojku do sad nije pronašao te da je do sad mislio kako je svaka bivša bila ona prava.

- U vezama mi se tad činilo kao dobra ideja ali s vremenom ljudi shvate da jednostavno si ne pašu. Želim probat izaći iz okvira i vidjet da li ću u showu naći djevojku sličnu sebi. Možda bude luda kao i ja - smatra. Do sad je, kaže, imao tri ozbiljne veze, a najduža je trajala godinu i pol.

- Mislim da je moja greška bila naglo ponašanje i želja da odmah sve napravim u što kraćem vremenu, dakle brzao sam. I onda bi mi to sve dosadilo. Mislim da sam jako nestrpljiva osoba - izjavio je Josip. Po završetku srednje škole za zrakoplovnog i kopnenog tehničara u Zadru, doselio se u Zagreb gdje studira na Kineziološkom fakultetu. Uz fakultetske obaveze Josip se bavi modelingom te radi kao sportski trener, a fanove na društvenim mrežama često 'časti' golišavim fotografijama.

Za sebe kaže da je veliki emotivac i romantik. Kao svoj veliki adut za zavođenje djevojaka izdvaja ples.

Foto: Instagram

- Za onu pravu bih se bacio iz aviona bez padobrana - otkriva Josip. Mašta o glamuroznim, staromodnim, filmskim spojevima u kojima je on džentlmen, a ona njegova prva dama.

Osim fizičkim izgledom i šarmom Josip se može pohvaliti i crnom pojasom u judu. Svoju vještinu nikada nije koristio za osvajanje djevojaka, no priznaje da ih je nerijetko branio od nasrtljivih muškaraca po noćnim klubovima.

Foto: Instagram

S ljubomorom nema problema, a nada se i da njegova buduća djevojka po prirodi neće biti ljubomorna.

- Jako se loše nosim s takvima. Ako nema povjerenja u vezi, dolazi do ljubomornih ispada, a to mi definitivno ne bi dobro došlo - iskren je Kotlar. Za djevojku koju voli spreman je učiniti baš sve, pa čak i oprostiti preljub.

Foto: Instagram

- Doživio sam prijevaru i prešao sam preko toga, ali na kraju sam ipak prekinuo s tom djevojkom. No nisam nikada zažalio zbog toga - ističe Josip. Od majke Suzane, kako kaže, katkad zatraži ljubavni savjet, a uzeo bi i prigovor u obzir. Otkiva da bi u nekim bi situacijama njezino mišljenje moglo presuditi.

- Siguran sam da majka želi snahu koja bi mogla biti sa mnom unatoč mom životnom stilu i koja me može nasmijati. Smišnu, kako bi mi Zadrani rekli - kaže. Josip je, kaže, spreman pronaći svoju 'bolju polovicu', a u tome će mu pomoći mama.

- Dosad sam joj dovodio skoro svaku curu, koja je morala proći neki njezin mali test. Moja majka je vrlo otvorena, pa nije imala problema s tim. S vremenom je to postalo kao: ‘I, sine, kad je nova?’ - ispričao je Josip.