Hvalili mu večeru, no gosti su Ivanu zamjerili odlaske od stola

U srijedu navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćin je bio osebujni pijanist Ivan Škreblin koji je priredio ukusnu večeru, ali goste je najviše zasmetao njegov nestanak usred večere

<p>Domaćin <strong>Ivan</strong> bio je vrlo uzbuđen oko pripreme večere i dolazaka gosti, što su svi primijetili kada su stigli na aperitiv, a <strong>Snježana</strong> mu je zamjerila jer za nju nije pripremio bezalkoholni napitak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitska vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>Kad se ekipa smjestila za stol domaćin im je ponudio predjelo nazvano prema Beethovenovoj Mjesečevoj sonati – Moonlight, jer ga je mjesec inspirirao za pripremu te krem juhe od povrća. Iako se Tomislavu i Snježani juha nije svidjela jer je imala previše graška unutra i smatraju da juha nije predjelo, Jelena i Lukrecia su pohvalile Ivanovu juhu.</p><p>Za glavno jelo domaćin je servirao Čarobnu frulu - pohanu pureću roladu s raznim povrćem kao prilog.</p><p>- Lijepo dekorirano, ima raznog povrća i raznih boja - pohvalio je <strong>Tomislav,</strong> a onda je domaćin negdje nestao pod izlikom da mora na toalet. Ekipa za stolom je ostala iznenađena, a onda se dobro nasmijala toj situaciji. No to nije bio jedini put kad je Ivan nestao tijekom večere, nestao je bez riječi još dva puta, a gosti su se svaki put – dobro nasmijali!</p><p>I dok je Ivan zagrijao atmosferu, a da to nije ni znao, na red je došao desert – domaća pita od jabuka s domaćim sladoledom od breskve.</p><p>- Desert je bio prefin, vrhunski je napravio sladoled i ta toplo-hladna kombinacija je bila mljac! - kazala je <strong>Lukrecia</strong> pa se nadovezala:</p><p>- Ovo je bila najbolja večera na kojoj sam bila - ikad!</p><p>Za iznenađenje je Ivan odsvirao Mjesečevu sonatu, a kasnije i <strong>Olivera Dragojevića</strong>, što se ostalim natjecateljima jako svidjelo, a onda je krenulo ocjenjivanje.</p><p>- Pribojavala sam se Ivanove večere, ali jako nam je fino skuhao - komentirala je Jelena koja mu je dala ocjenu 9, dok ga je Lukrecia nagradila desetkom jer se jako dobro zabavila.</p><p>Snježana mu je dala ocjenu 7 jer se smatrala zapostavljenom i nije joj se svidjelo to što je domaćin otišao od stola nekoliko puta, a Tomislav ga je ocijenio trojkom jer mu se nije svidjelo Ivanovo ponašanje.</p><p>Tako je Ivan za ukusnu večeru zbog svog neobičnog ponašanja skupio 29 bodova i tako nije uspio prijeći u vodstvo.</p>