'Još čuvam baletne papučice iz mladosti. Želim biti i majka..'

Reakcije fanova na “Sveto pismo”, novu pjesmu Jelene Rozge (42), kaže pjevačica, predivne su. Splićanku jako veseli što je publika osjetila sve što je pjesmom željela reći. Samo tri dana nakon premijere “Svetog pisma” na koncertu su je tražili tu pjesmu i uglas s njom pjevali. Što znači, kaže Jelena, da je pjesma odmah zaživjela među ljudima.

Tekst je tužan, dojmljiv, pun žala, sjete... Raznježe li se, posebice djevojke, na njega?

Tekst je divan i osvojio me je na prvu. Šalje snažnu poruku i nameće pitanje: ‘Je li ljubav dovoljna da preživi sve što nam život nametne’. To je ono što dopire ne samo do ženskih nego i do muških duša.

Što ste prvo pomislili kad ste pročitali tekst? Jeste li se pronašli u njemu? Dio teksta kaže: “Tako smo se lako predali, nismo to, nismo to trebali”.

Natjera me da se zapitam, da razmislim. Kad se spomene riječ ‘bivši’, znači da se netko predao.Ja se nikad ne predajem, pogotovo kad je u pitanju ljubav. No sa sigurnošću mogu reći da za ljubav uvijek treba dvoje. I, da, naravno da me podsjeti...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kad ste zadnji put osjetili leptiriće u trbuhu zbog nekoga posebnog?

Čekam ih...

Čime se vi u životu vodite kao da je Sveto pismo?

Zahvalnost, iskrenost, glazba. To su za mene moja sveta pisma.

Foto: PROMO

U pripremi je i akustični album s vašim pjesmama? U kojoj je sad fazi?

Radimo. Puno je posla jer će se na albumu naći 17 pjesama. Isto kao i svi, i ja jedva čekam da ugleda svjetlost dana.

Koje ste hitove odabrali? I koja ekipa radi na albumu?

Naći će se puno pjesama iz mog perioda u grupi Magazin.

Koju izdvajate kao vama najdražu? Koju volite zapjevati na tulumima, doma s obitelji?

Teško mi je izdvojiti najdražu pjesmu. Svaki dan je to neka druga, tako da mi je izbor pjesama za album bio doista težak.

Foto: PIXSELL

Pamtite li još 1996., i onu Doru kad ste s pjesmom “Aha” u baletnoj haljinici izašli na pozornicu?

To nikad neću zaboraviti. Taj nastup na Dori je bilo moje prvo predstavljanje publici. Bila sam dijete koje je neopterećeno stalo na binu i uživalo. To je trenutak koji zauvijek nosim i u srcu i u sjećanju.

Kakva se konkretno sjećanja bude kad nakon 24 godine pogledate tu snimku?

Dođe mi samo da kažem maloj Jeleni: ‘Ne brini, bit će to sve u redu i jednog dana tvoje srce će biti puno dok gledaš ovaj svoj nastup i donijeti ti toliko prekrasnih stvari u životu’.

Čuvate li još tu haljinicu? I gdje završava vaša scenska odjeća?

Ta haljinica je vraćena u splitski HNK nakon nastupa, a baletne papučice mama još čuva. Što se tiče scenske odjeće, obožavam raditi s hrvatskim dizajnerima tako da se oni brinu o svemu.

Foto: Privatni album

Tko je u to vrijeme kod kuće izrezivao članke o vama, spremao ih? I pogledate li ih koji put i danas?

Tko drugi nego mama. Ni najmanja sličica ne bi joj promaknula. Sve je izrezivala i slagala u fascikle. Pogledam ih tu i tamo. Prvo se nasmijem zbog nekih odjevnih kombinacija, a onda se raznježim jer su to ipak bili moji počeci. Kao što znamo, svaki početak je težak.

Samo dvije godine poslije, 1998., izašao je “Da si ti ja” s “Ginem”, “Gutljaj vina”, “Na svijetu sve”... Da vam je tad netko rekao kako će te pjesme biti megahitovi i nakon 22 godine, a vi jedna od naših najtraženijih pjevačica, rekli biste - što?

Ne znam što bih tad rekla, ali znam koju sada sreću osjećam kad pjevam jednu od mojih najdražih pjesama staru 24 godine.

A ona je...?

‘Minut srca tvog’. Kad na koncertu čujem kako publika pjeva i ‘Ginem’, i ‘Opijum’, i ‘Gutljaj vina’, ‘Na svijetu sve’... kao da su jučer izašle, nema sretnije osobe na svijetu i sigurna sam da će se te pjesme pjevati i idućih 20, 30 ili 40 godina. Jer kvaliteta vječno traje i budi emocije u svim generacijama.

Foto: JOHNPAVLISH

Biti dio Magazina značilo je stalno biti na gažama, na putu. Kakvi su dečki bili prema vama? Jesu li vas, onako mladu, pazili, ispunjavali sve želje?

Iako sam bila mlada, bila sam dovoljno odrasla te sam znala da te nitko ne može paziti ako ne paziš sam na sebe. Bilo je naporno zaista, ali ispunila sam svoju najveću želju iz djetinjstva, a to je da budem pjevačica grupe Magazin. Radila sam puno i učila. Svaki dan sam nešto novo naučila jer sam znala svoj nemirni duh i znala sam da ću se kad-tad poželjeti samostalno ostvariti u glazbi.

Je li vam u tim godinama, s takvim tempom, išta bilo teško? Jeste li ikad osjetili umor? Manjak vremena za sebe?

Živjela sam svoj san i ništa mi nije bilo teško.

Solo karijeru počeli ste 2006. Što vam se otad usjeklo u sjećanje? Koji nastup, koja situacija?

Snimanje moga prvog albuma, biranje pjesama, nervoza, stres, počeci problema sa štitnjačom, strah, preispitivanje same sebe, što ako ne uspijem...svašta mi je prolazilo kroz glavu... Imala sam veliku tremu kako će proći, kako će publika prihvatiti, hoće li me prihvatiti bez Magazina, ali sad je to sve iza mene, a ja sam i dalje tu. Živi dokaz da se radom, predanošću, ljubavi prema poslu, glazbi može postići puno.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Naravno da je i u međuvremenu bilo hitova, no baš vas je “Bižuterija” lansirala na sam estradni tron.

‘Bižuterija’ je moja prva zlatna medalja. To je pjesma nad pjesmama. Možete je voljeti ili ne, ali to je tako. I sigurna sam da ne postoji osoba koja tu pjesmu ne zna ili je nije čula. I, da, mogu reći da je to jedna od najvažnijih pjesama u mojoj karijeri. S njom počinjem i završavam svaki koncert.

Važnije nego zasjesti na tron je tamo se zadržati, što je vama pošlo za rukom. Smatrate li se našom istinskom zvijezdom, pjevačicom koja puni svaki prostor?

Ne razmišljam o sebi kao o zvijezdi, ja sam netko tko živi glazbu i sve što sam htjela je prenijeti publici sve što osjećam i pjevam, ponuditi nešto lijepo, nešto uz što će se veseliti, plakati, sjećati... to mi je važno.

“Žena, majka, kraljica” odmah je postala krilatica. Kakav je osjećaj vidjeti žene na ulici u majicama na kojima piše upravo to - žena, majka, kraljica?

Divan. Najljepši. Drago mi je da je taj moj stih postao kao neka krilatica svih žena. Hvala Vjekoslavi na tome.

Jedina je to Huljićeva pjesma nagrađena Porinom. Tko je kome čestitao? Huljić vama ili vi njemu? Tko je izgovorio ono: “Napokon!”. I jeste li dobro proslavili Porina?

Jedno drugom smo čestitali, iskreno i od srca. Uvijek smo bili tim, a tako je i dan-danas. Nikad nismo rekli za sebe: ‘Ja sam zaslužan ili zaslužna’, nego smo zajedno radili i vjerovali u sve što ikad stvorili. Naravno, da nije bilo Vjekoslave i Tončija, ne bi bilo ni čuvene ‘Bižuterije’.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Što je za vas uspjeh?

Biti sretan. A još kad imaš tu moć usrećiti nekoga, pjesmom... Ima li što ljepše od toga?!

Uzrujavaju li vas pitanja o tome kad ćete se udati, dobiti dijete? Pitaju li vas to često? Smeta li vam što se žene doživljavaju uspješnima samo kroz prizmu djeteta/braka...?

Pitaju me, ali me to ne uzrujava. Ja se želim ostvariti i kao majka, nije to tajna, ali isto tako smatram da to nije mjerilo uspjeha.

Maštate li o tome da ćete jednom stati pred oltar? I kako zamišljate vaše idealno vjenčanje?

Ne zamišljam svoje vjenčanje jer bez ljubavi, potpore i povjerenja potpisani papir ne znači ništa. Ono što je iskreno između dvoje ljudi puno je jače od toga.

Od te 2006. i početka solo karijeri, čini se da je svaka godina - vaša. Što planirate u 2020., kakvom želite da bude?

Planova je puno. Izašla je upravo nova pjesma ‘Sveto pismo’, sprema se akustični album, koncerti za moju publiku te vjerujem i nadam se da će ova godina zaista biti sretna i uspješna.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':