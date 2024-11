I Edo i plavci su jako razočarani što je Ivica odlučio otići kući: 'Nemam više snage ni za što'

Crveni tim 'Života na vagi' ostao je bez Marije, a u novom ciklusu dogovorili su se da moraju više hodati i voziti bicikl kako ne bi izgubili još jednog člana.

Počeo je još jedan trening, Mirna je bila zadovoljna što su njezini crveni odlučili intenzivnije trenirati, a plavci su šokirali Edu kada su mu rekli da Ivica nije došao na trening jer želi kući, što ih je sve jako pogodilo. „Od jutra se ne osjećam dobro, hvata me nostalgija za obitelji... To mi se nakuplja već dva tjedna, to se kuha u meni, kipi... Suzdržavao sam se ovih dana, ali danas je eksplodiralo, i to je to. Toliko su me emocije obuzele da nemam više snage ni za što“, rekao je Ivica.

Edo je došao pred Ivičinu kućicu, a on mu je odmah rekao da napušta show, što je njemu zvučalo kao da ga nema smisla nagovarati da ostane. Objašnjavao mu je kako bolovi u leđima i koljenima neće proći kad dođe kući, ali kad mu je Ivica priznao da se već dva tjedna muči s odlukom, a nikome to nije rekao, Edi je bilo jasno da nije ni bio uključen u taj proces.

Uvjeren je da će supruga i djeca razumjeti njegov izbor, a razočarani Edo morao se pomiriti s tim pa je rekao: „Odgovornost je ipak na onima koji su došli tražiti promjenu.“ Ivica smatra da je puno naučio o prehrani i treninzima te da će moći nastaviti vani. „Nema povratka na staro“, obećavao je Ivica koji jedva čeka da zagrli svoju djecu. Iz njegova tima bili su jako razočarani i smatraju da je pogriješio.

U suzama su se pozdravljali s Ivicom, a Mateo mu je govorio da će sad vidjeti kako je vani teško. Edo je Nikolinu, Tomislava i Antonija ponovno odveo u adrenalinski park, a prva postaja bilo je penjanje na umjetnu stijenu. I Mirna je imala slično iznenađenje za Tonku - ona se penjala na vidikovac! Tomo se popeo gotovo do vrha, Nikolina nije mogla, a i Antonio je odustao da bi potom otišli na zipline.

Kasnije su ih čekali Martina i prikolica puna ukusnih jela! Objasnila je da će natjecatelji birati jela koja žele jesti te jednu od trideset ponuđenih kutija - u šest kutija nalaze se vrijedne nagrade. U jednoj kutiji je kilogram prednosti na sljedećem vaganju, a u ostalih pet pola kilograma. Ako netko ne želi jesti, za njega je igra završena.

Nikolina je pojela pečena krilca koja su joj bila savršena, a Antonio palačinke koje ga nisu oduševile jer su bile preslatke. Antonio nije ništa našao u kutiji, a Nikolina je dobila pola kilograma prednosti. Alina je jela salatu s pohanom piletinom koja joj je bila čudna, a Mateo ćevape, koji su mu bili super i naposljetku nisu pronašli nikakvu nagradu u svojim kutijama.

Tomislav se odlučio za mini burger, a Esmir za palačinke i u njihovim kutijama nije bilo ništa. „Nadao sam se da ću ubrati barem pola kile“, rekao je Tomo. Davorka je jela palačinku, a Tonka burger i obje su uzele kutije s pola kilograma prednosti na vaganju! U drugom krugu Davorka, Mateo i Esmir uzeli su još jednu palačinku, Tomo ćevape, i to sve kako bi dobili još koju nagradu, no nisu imali sreće.

Crveni su osvojili kilogram prednosti, a plavci samo pola i odlučili su ići u treći krug. Mateo, Davorka i Esmir uzeli su još jednu palačinku, a tako je i odlučio i Tomislav. I opet nisu imali sreće! U četvrtom krugu jeli su Esmir i Tomo, nisu osvojili ništa, pa su se odvažili pojesti još jednu palačinku - Tomo je odustao jer nije mogao više progutati ni zalogaj, a Esmir je pogodio kutiju s kilogramom prednosti!

Plavi tim pojeo je 11 porcija palačinki i jednu ćevapa, a crveni tri porcije palačinki, dva mini burgera, jedna krilca i jednu salatu.

Pobijedio je plavi tim koji je osvojio kilogram i pol prednosti na vaganju, a crveni imaju kilogram prednosti. „Svaki gram je bitan, a ne kilogram. Sad ću pojačati trening zbog palačinki“, rekao je Esmir, a Tomislav dodao: „Ne znam zašto djevojke nisu razmišljale timski i ne znam zašto nisam prepoznao da možda trebam stati, ali htio sam da opet ne ispadnu crveni.“

Sutra je na redu veliki izazov, a kako će proći - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.