I menadžerica i supruga žele Alena Vitasovića samo za sebe

Iako je lani u prosincu objavio da se ženi i ima novu djevojku, istarski pjevač Alen Vitasović (50) samo dan kasnije se predomislio.

- Ne ženim se, samo sam se šalio. Svi stalno pišu kako sam se napio i kako imam ljubavnicu pa sam se odlučio malo našaliti s njima - rekao je Vitasović dan nakon što je u javnosti odjeknula vijest da se ženi, kojom se pjevač sam pohvalio.

Nekoliko mjeseci ranije novinari su uspjeli iskopati rješenje o razvodu koje potvrđuje da se Vitasović još 2016. rastao od dugogodišnje supruge Sandre, s kojom ima dvoje djece. Iako su se razveli na papiru, Alen je tad rekao da su on i Sandra proslavili godišnjicu braka uz obiteljski ručak te šetnju uz more. No Vitasović kao da se ne može odlučiti je li se ili nije razveo te tko mu je zapravo zaručnica, djevojka i supruga. Naime, na društvenim mrežama su prije desetak dana osvanuli brojni komentari njegove, sad već navodno bivše menadžerice Eleonore Jelenić, u kojima vrijeđa Alenovu bivšu-sadašnju suprugu Sandru.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - Čujem da će se opet ženiti u crkvi, bez obzira na to što on ne ide u crkvu, ali reda radi. Ona misli da će tuđi pečat riješiti probleme. On i ja ćemo zauvijek biti skupa. Ča je bilo, bilo je. Da je išlo, ne bih ja bila s njim osam godina. Ne znam što da kažem, na tvom mjestu bila bih ponosna i pustila druge da žive - napisala je Jelenić.

U ostalim komentarima oštro vrijeđa Sandru, proziva je za razvratno ponašanje i optužuje da ucjenjuje Vitasovića.

- Ona manipulira s njim. Uspjeva joj jer je on predobar. Žao mi je. Uništila mi je život, a uništava i život svoje djece jer ne misli na njih nego na sebe - piše u jednom od komentara.

Foto: Facebook O burnom ljubavnom životu upitali smo pjevača, ali i žene uključene u ovu ljubavnu zavrzlamu. Vitasović nam je rekao da ne želi ništa komentirati.

- Nemojte vjerovati tim lažima i tračevima. Ja sam se oženio 16. rujna 1995. - odgovorio nam je Vitasović. Njegova supruga Sandra komentarom je stišala vatru i stala uz Vitasovića.

- Iskreno, ne znam tko je ta žena - kratko nam je odgovorila Sandra na pitanje je li njen bivši suprug u vezi s Eleonorom i ženi li se upravo za nju.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Vitasovićeva navodno bivša menadžerica, baš kao ni on, nije htjela komentirati navode da su u ljubavnoj vezi, unatoč stvarima koje piše i objavljuje na društvenim mrežama.

- Odmah ću vam reći, bez ljutnje, ali odbijam davati ikakve izjave - odgovorila nam je Eleonora.