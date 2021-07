Domaći 'body positivity' pokret širi se dosad neviđenom brzinom, a najnovijom objavom na Instagramu priključila mu se i Renata Končić Minea (43).

- Mali podsjetnik da je od krpica i šminke, borica ili vitke linije, puno važnije ono što dolazi iznutra - napisala je na Minea uz fotografiju na kojoj pozira u kratkim hlačama.

Mineina objava u kratko je vrijeme skupila skoro 1500 lajkova.

Podsjetimo, svojim istupima u javnosti 'body positivity' priču zakotrljale su Lana Jurčević (36) i Lucija Lugomer (28), a nedavno su im se priključile i brojne poznate dame koje su se fotografirale bez šminke i podijelile to na svojim društvenim mrežama. Žene su u Hrvatskoj, čini se, jednoglasne: 'Prirodno je lijepo, a kome se ne sviđa, ne mora gledati'. Ima li netko i dalje problem s tim, ne bi bilo loše da se prisjeti što je o kritiziranju rekla popularna spisateljica self help literature, Louisa Hay.

- Godinama ste kritizirali sami sebe i nije 'upalilo', pokušajte se podupirati i vidjet ćete što će se dogoditi - kaže Hay u 'Ljubite sebe i iscijelite svoj život'.